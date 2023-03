iPhone 15 Pro: Neue Bilder bestätigen neues Lautstärketasten-Design

Es dauert zwar noch Monate, bis die neuen iPhones offiziell vorgestellt und veröffentlicht werden, die Gerüchte dazu haben aber längst Hochkonjunktur. Nahezu täglich gibt es Leaks, die neueste Information betrifft die Buttons des iPhone 15 , konkret geht es um die Pro-Modelle.

Solid-State-Buttons

Zusammenfassung iPhone 15 Pro & Max: Lautstärke-Taste als lange Wippe, Mute-Button.

Solid-State-Buttons statt Mechanik, Feedback mit Taptic Engines.

Gerücht wird durch CAD-Bilder & zuverlässige Leaks gestützt.

iPhones im Fokus: nahezu täglich neue Leaks.

Es gibt keine Smartphone-Reihe auf der Welt, die so im Blickpunkt steht wie Apples iPhones. Die Geräte des Konzerns aus dem kalifornischen Cupertino werden in der Regel schon Monate vor der Vorstellung in allen Details geleakt, Überraschungen kann Apple bei seinen Events deshalb nur selten bieten.Der neueste Leak betrifft die physischen Buttons des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max: Denn laut Apple-Leaker ShrimpApplePro (via Apple Insider ) werden die beiden Topmodelle von Apple nicht länger separate Knöpfe für die Lautstärke (hoch und runter) bieten, sondern nur noch eine lange Wippe für beides. Dazu kommt, dass Apple bei den iPhone 15 Pro-Varianten möglicherweise auch einen Mute-Button verbauen wird - statt des bisherigen Lautlos-Schalters.Im Falle der langen Lautstärke-Taste kann man auch nicht von einer klassischen Wippe sprechen, denn bei allen Buttons des iPhone 15 Pro soll es sich um sogenannte Solid-State-Varianten handeln. Letzteres betrifft alle Knöpfe der beiden Top-Smartphones. Bei Solid-State-Buttons handelt es sich um Tasten, die auf klassische mechanische Elemente verzichten. Nutzer werden beim Drücken zwar weiterhin haptisches Feedback bekommen, allerdings wird dieses "künstlich" per (zweier seitlich integrierter) Taptic Engines erzeugt.Derzeit ist das Ganze nur ein Gerücht, allerdings ein recht wahrscheinliches. Denn solche Solid-State-Buttons hat der Apple-Insider Ming-Chi Kuo bereits im vergangenen Herbst ins Spiel gebracht, es ist auch nicht das erste Mal, dass CAD-Bilder zur neuen Lautstärketaste auftauchen. ShrimpApplePro gilt auch als einer der zuverlässigeren Leaker der Szene, er oder sie hat bereits mehrere korrekte Voraussagen bzw. Informationen preisgegeben, darunter zum Design der Apple Watch Series 8.