8K-Unterstützung der PlayStation 5 fehlt auch nach zwei Jahren noch

Die PlayStation 5 ist nun seit zwei Jahren auf dem Markt, aber noch immer gibt es einige Features, die Sony zwar angekündigt, bisher aber nicht realisiert hat. Von der angekündigten Unterstützung für 8K-Videoausgabe über HDMI 2.1 fehlt zum Beispiel noch immer jede Spur.

Skalierte Ausgabe

Sonys 8K-Fernseher

Daran erinnert jetzt das Online-Magazin FlatPanels HD (via Caschy ). Sony hat es, wie es aussieht, nicht eilig, die 8K-Unterstützung nachzureichen.Zwar prangt auf der Verpackung der PlayStation 5 das gelbe 8K-Logo neben den 4K120- und HDR-Logos. Die Konsole hat aber tatsächlich bisher noch keine 8K-Unterstützung bekommen. Das dürfte eine Reihe von Gründen haben - unter anderem der fehlende Markterfolg von 8K und die wenigen Angebote, die es bisher gibt.Dennoch muss man sich fragen, warum Sony schon früh mit 8K geworben und versprochen hat, die Unterstützung zu starten, und nun untätig bleibt. Sony hatte angekündigt, die 8K-Unterstützung "später" über ein System-Update hinzuzufügen und sich dann nicht mehr dazu geäußert.Die PlayStation 5 unterstützt dabei internes 8K-Rendering. Das 2021 erschienene Adventure-Game "The Touryst" war das erste Spiel, das 8K-Rendering bei 60 Bildern pro Sekunde bot. Die PlayStation 5 skaliert derzeit die Ausgabe auf 4K60 herunter. Keiner der großen Abo-Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Disney+ oder Netflix bietet derzeit Inhalte in 8K an. YouTube hat dagegen schon im Jahr 2015 8K-Streaming gestartet.Sony verkauft seit 2019 8K-Fernseher, Samsung hatte schon ein Jahr zuvor begonnen. LG und TCL bieten ebenfalls 8K-Fernseher an. Großes Interesse seitens der Verbraucher besteht aber nicht. Das Online-Magazin FlatPanels HD erinnert zudem daran, dass eine neue EU-Energieverordnung 8K-Fernseher schon im Jahr 2023 verbieten könnte.