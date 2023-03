Star Trek: Discovery-Macher: Die Reise wird mit Staffel 5 enden

Die Serie Star Trek: Discovery stellte die Rückkehr des von Gene Roddenberry erschaffenen Science-Fiction-Franchises ins Fernsehen sowie Streaming dar, doch die ganz große Anhängerschaft konnte Discovery nie für sich begeistern. Nun ist bekannt geworden, wann die Reise endet.

Star Trek: Discovery war "große Ehre"

Zusammenfassung CBS gab bekannt, dass die fünfte Staffel von ST: Discovery die letzte wird.

Showrunner bedankten sich bei Fans.

Sonequa Martin-Green bedankte sich bei Kollegen und Fans.

CBS teilte mit, dass Raumschiff und Crew "ein episches Abenteuer" erleben.

Start der fünften und letzten Staffel Anfang 2024.

Diverse "Feierlichkeiten und Auftritte" geplant.

Discovery soll "eine uralte Macht finden".

Die CBS Studios gaben nämlich bekannt, dass die fünfte Staffel von Star Trek: Discovery die letzte sein wird, diese wird irgendwann Anfang 2024 verfügbar sein. Der letzte Flug der Discovery soll auch entsprechend zelebriert werden, denn laut den Verantwortlichen wird man im Vorfeld der Season-Premiere diverse "Feierlichkeiten und Auftritte bei wichtigen Veranstaltungen auf Märkten in aller Welt" veranstalten.Die beiden Showrunner Alex Kurtzman und Michelle Paradise bedankten sich in einem gemeinsamen Statement bei Fans und teilten mit, dass es eine "große Ehre und ein Privileg" sei, dabei zu helfen, Star Trek: Discovery in die Welt zu bringen (via Variety )."Das Trek-Universum bedeutet so vielen Menschen - uns eingeschlossen - so viel, und wir könnten nicht stolzer auf alles sein, was Discovery zu seinem Erbe beigetragen hat, insbesondere was die Repräsentation angeht", sagten Kurtzman und Paradise. "Wenn auch nur eine Person sich selbst oder die Möglichkeiten für ihre Zukunft aufgrund von Discovery auf eine neue Art und Weise sieht, dann denken wir, dass wir Gene Roddenberry sehr stolz gemacht haben."Sie bedankten sich hauptsächlich bei Sonequa Martin-Green und auch die Protagonistin der Serie hatte freundliche Worte für Kollegen und Fans: "Ich fühle mich gesegnet, Captain Michael Burnham gespielt zu haben und an einem Vermächtnis neben einer außergewöhnlichen Besetzung, einer phänomenalen Crew und einem bemerkenswerten Autorenteam beteiligt gewesen zu sein. Ich bin unseren unterstützenden Partnern bei CBS Studios und Paramount+, die darauf bestanden haben, Fernsehgeschichte zu schreiben, zutiefst dankbar."Wann genau Discovery für die fünfte und letzte Staffel zurückkehrt, ist nicht bekannt, CBS teilte aber mit, dass Raumschiff und Crew "ein episches Abenteuer quer durch die Galaxis" erleben werden, "um eine uralte Macht zu finden, deren Existenz jahrhundertelang absichtlich verborgen wurde."