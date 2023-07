Star Trek-Fans bekommen lange ersehntes Lower Decks-Crossover

Nach vielen Jahren Funkstille in Bezug auf Star Trek bekommen Fans des Science-Fiction-Franchises dieser Tage mehr als eine Serie zu sehen, darunter Strange New Worlds und die animierte Sitcom Lower Decks. Letztere schaffte nun den Sprung in die "Realität" - per Crossover.

Lower Decks trifft Strange New Worlds

Zusammenfassung Strange New Worlds & Lower Decks: Crossover-Episode bei Strange New Worlds

Mariner & Boimler aus Lower Decks reisen in die Vergangenheit

Animierte Serie wird zum Trick- & Realfilm-Crossover

Episode "Those Old Scientists" bei SDCC vorgestellt

Wer leistet auf einem Star Trek-Raumschiff eigentlich die "Drecksarbeit"? Das ist die simple wie unterhaltsame Idee der Animationsserie Star Trek: Lower Decks. Denn sie begleitet die Ensigns bzw. Offiziersanwärter der USS Cerritos auf den "unteren" Decks bei ebenso niederen Aufgaben.Die zweite animierte Serie in der Geschichte der Reihe (die erste war Star Trek: The Animated Series von 1973 und 1974) ist bei Fans nicht allgemein beliebt, was sicherlich auch daran liegt, dass eine derartige Sitcom eben nicht jedermanns Sache ist. Viele würden aber dennoch gerne sehen, wie die Lower Decks-Charaktere Mariner (Tawny Newsome) und Boimler (Jack Quaid) in echt aussehen.Und dazu gibt es nun auch tatsächlich die Gelegenheit, und zwar in Form einer Crossover-Episode zwischen Lower Decks und Strange New Worlds. Diese gibt es auch schon zu sehen, nämlich in der gerade laufenden zweiten Staffel von Strange New Worlds.Denn Paramount+ hat auf der derzeit - aufgrund des Holly­wood-Schau­spieler-Streiks stark eingeschränkten - stattfindenden San Diego Comic-Con (SDCC) bekannt gegeben, dass es in der siebenten Folge mit dem Titel "Those Old Scientists" das lange ersehnte Realdebüt von Mariner und Boimler geben wird, sie wurde am vergangenen Sonntag bereits ausgestrahlt.Dabei treffen allerdings nicht nur die Serien selbst aufeinander, sondern auch Trick- und Realfilm. Denn die Strange New Worlds-Episode beginnt als animierte Serie, erst nach einigen Minuten reisen die Lower Decks-(Anti-)Helden 120 Jahre in die Vergangenheit zurück. Das Ganze ist laut vielen Kritikern auch bestens gelungen und fühlt sich nicht wie ein künstlich erzwungenes Crossover an.