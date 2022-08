Von Star Trek inspiriert: Bastler löst PC Hardware-Monitor ganz anders

Der Hardware-Monitor liefert nützliche Informationen über das System, die Modder-Community setzt diese Daten schon länger abseits der "langweiligen" Desktop-Anzeige in Szene. Jetzt hat sich ein Bastler für eine einzigartige Lösung von Star Trek inspirieren lassen.

Ein echt einzigartiger Hardware-Monitor

Software sehr aufwendig

Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, mit welcher Hingabe sich Bastler im Bereich der PC-Hardware ihren Projekten widmen und dabei neue und spannende Lösungen entwickeln. In Bezug auf den Hardware-Monitor hat jetzt der auf YouTube noch recht unbekannte Bastler und Modder Mangy Dog ein sehr interessantes Projekt zum Abschluss gebracht. Sein neuester Custom-PC kommt mit einem visuell durchaus beeindruckenden Hardware-Monitor, der auf der Seite des PCs angebracht ist.Richtig spannend wird es wie so oft aber vor allem bei der Schilderung des Machers, was alles für seine Idee eines eigenwilligen Hardware-Monitors nötig war. Die Basis bildet dabei ein ebenfalls sehr spannendes vorangegangenes Projekt: Mangy Dog hatte in einem sehr langen Prozess einen visuell funktionsfähigen Tricorder aus Star Trek: Voyager zusammengebaut. Die hier entwickelten Bauteile kamen jetzt bei seinem neuen Projekt zum Einsatz.Neben der Hardware beschreibt Mangy Dog aber vor allem auch die Software-Seite als sehr aufwendig. Demnach hatte er über Monate nicht nur die Firmware für den Monitor, sondern auch die begleitenden PC-seitigen Anwendung entwickelt. Da seine Lösung auf eine recht einzigartige Flash-Speicheranordnung setzt, mussten dafür auch bestehende Bibliotheken angepasst werden. Zu guter Letzt entwickelte der Tüftler Widgets, die mit Systemstatusinformationen angefüttert werden können.Mangy Dog sieht in der jetzt veröffentlichten Version aber erst den Anfang und möchte in einer zweiten Version entscheidende Verbesserungen an Hard- und Software vornehmen. Auf jeden Fall ist dieses Projekt schon in seinem jetzigen Zustand ein guter Beweis für das unglaublich hohe Niveau, das selbst Hobby-Bastler im Bereich der PC-Hardware beweisen.