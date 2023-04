Star Trek: Alle Kinofilme sind nun endlich in 4K und HDR erhältlich

Bereits vor zwei Jahren gab es eine gute Nachricht für Star Trek-Fans , denn Paramount hat damals die Filme mit der Original-Crew der Enterprise in Ultra-HD-Auflösung veröffentlicht. Wer die Abenteuer der Next Generation-Besatzung in 4K sehen wollte, hatte Pech - bisher.

The Next Generation in "würdiger" Auflösung

Serien als Lücke

Zusammenfassung Paramount veröffentlicht erstmals Ultra-HD-Blu-ray-Set mit 4K-Auflösung & HDR-Farbwiedergabe für Star Trek-Kinofilme der TNG-Ära.

Alle Star Trek-Kinofilme in moderner Auflösung & Dolby Atmos-Audioformat erlebbar.

Viele Folgen der Star Trek-Serien noch immer nicht in HD-Auflösung, geschweige denn 4K/HDR erhältlich.

Alle drei Staffeln der Originalserie & alle sieben Staffeln von TNG auf Blu-Ray & HD-Qualität veröffentlicht.

Deep Space Nine & Voyager immer noch nicht aufgefrischt & in SD angesehen.

Hoffnung auf Upscaling dank KI-Hilfe & offizielle Versionen.

Denn zum ersten Mal überhaupt wird man jeden einzelnen Star Trek-Kinofilm in zeitgemäßer Auflösung und Bildqualität sehen und erleben können. Wie Ars Technica berichtet, hat Paramount vor kurzem ein Ultra-HD-Blu-ray-Set veröffentlicht, das Star Trek: Generations, Star Trek: First Contact, Star Trek: Insurrection und Star Trek: Nemesis beinhaltet.Das sind die vier Filme der The Next Generation (TNG)-Ära und es ist das erste Mal, dass diese in 4K-Auflösung sowie High Dynamic Range (HDR)-Farbwiedergabe zu sehen sind. Die Filme der JJ-Abrams-Reboot-Ära - also Star Trek, Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond - sind schon länger bzw. seit jeher in modernen Versionen erhältlich.Das bedeutet auch, dass man zum ersten Mal überhaupt alle Star Trek-Kinofilme in moderner Auflösung sehen kann - zusätzlich zur Dolby Vision HDR-Bildqualität kann man sie nämlich auch noch im Dolby Atmos-Audioformat erleben.Signifikante Lücken gibt es aber dennoch, zumindest dann, wenn man die Serien dazurechnet: Denn viele Folgen der Star Trek-Serien sind noch immer nicht in HD-Auflösung, geschweige denn 4K/HDR erhältlich. Alle drei Staffeln der Originalserie und alle sieben Staffeln von The Next Generation wurden in den vergangenen Jahren auf Blu-Ray und in HD-Qualität veröffentlicht, gleiches gilt für Enterprise und die animierte Serie. Deep Space Nine und Voyager sind aber immer noch nicht aufgefrischt worden und müssen in Standardauflösung (SD) angesehen werden.Fans können aber hoffen (und nehmen die Sache auch gerne selbst in die Hand), dass Upscaling dank KI-Hilfe einfacher und immer besser wird - und sie entsprechende Versionen aus offizieller Quelle bekommen.