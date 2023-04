Star Trek: Section 31-Film mit Oscar-Gewinnerin Yeoh angekündigt

Die Sektion 31 dürfte treuen Star Trek-Fans ein Begriff sein: Das ist eine geheime Organisation, die die Interessen der Föderation verteidigt, und zwar mit moralisch grenzwertigen Mitteln. Dieser Geheimdienst bekommt nun einen Film - mit einer Oscar-Preisträgerin in der Hauptrolle.

Science-Fiction-CIA

Gene Roddenberrys Universum ist bekanntlich eine moralisch ziemlich eindeutige Angelegenheit, zumindest ursprünglich: Die Föderation ist über jeden Zweifel erhaben und in jeder Hinsicht als gut zu sehen. Dieser Idealismus ist ein lobenswerter Ansatz und hat auch dafür gesorgt, dass Star Trek für Toleranz und Nächstenliebe steht - mit der Realität hat dies aber freilich nicht viel zu tun.Das wissen heutzutage auch Roddenberrys Erben und haben Star Trek längst um diverse Grautöne erweitert. Dazu zählt u. a. die Sektion 31, die 1998 in der Folge "Inquisition" von Star Trek: Deep Space Nine ihr Debüt gab und zuletzt auch in Star Trek: Discovery eine wichtige Rolle spielte.Denn diese Abteilung des Föderationsapparats ist eine Art CIA der Zukunft: Die Sektion 31 kämpft zwar auch für die Föderation, greift dazu aber zu Mitteln, die mit demokratischen und moralischen Standards selten zu vereinbaren sind. In Discovery ist die Sektion 31 untrennbar mit einer Figur verbunden, nämlich Emperor Philippa Georgiou. Diese wird von der unlängst zur besten Hauptdarstellerin, mit einem Oscar ausgezeichneten Michelle Yeoh gespielt und war ein wichtiger Teil der zweiten Staffel von Discovery.Bereits damals - also 2019 - gab es Überlegungen, die Sektion 31 zum Mittelpunkt einer eigenen Serie zu machen, doch später wurde es still um das Projekt. Doch nun wurde ein Film dazu bestätigt - was sicherlich mit dem Oscar-Gewinn von Yeoh zusammenhängt (via Ars Technica )."Ich bin überglücklich, zu meiner Star-Trek-Familie und zu der Rolle zurückzukehren, die ich so lange geliebt habe. Sektion 31 liegt mir sehr am Herzen, seit ich damals, als das neue goldene Zeitalter von Star Trek begann, die Rolle der Philippa übernahm", schreibt Yeoh selbst in einem Statement. Sie meint, wie wichtig es sei, seine Träume nie aufzugeben: "Wir können es kaum erwarten, euch mitzuteilen, was noch auf euch zukommt. Und bis dahin: Lebt lange und in Frieden (es sei denn, Kaiserin Georgiou verfügt etwas anderes)!"Details zum Film sind noch keine bekannt, in einer ersten Beschreibung des neuen Films heißt es, dass er einen Teil von Georgious Karriere innerhalb von Sektion 31 verfolgen wird, während sie sich "den Sünden ihrer Vergangenheit stellt". Geplant ist er für das Streaming, man kann also davon ausgehen, dass er via Paramount+ zu sehen sein wird.