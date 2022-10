Star Trek: Discovery - Erster Trailer stimmt auf die 5. Staffel ein

In New York fand an diesem Wochenende Comic Con statt - für Trekkies gab es nicht nur einen neuen Trailer zur finalen Staffel von Star Trek: Picard , sondern auch eine erste Vorschau auf Staffel 5 von Star Trek: Discovery zu sehen. Allzu viel verrät das Video zwar nicht, Fans dürften aber dennoch auf ihre Kosten kommen.Der recht actionbetonte Trailer zeigt neben einigen bekannten Figuren wie Captain Michael Burnham (gespielt von Sonequa Martin-Green), Saru (Doug Jones) oder Sylvia Tilly (Mary Wiseman) auch ein paar der Neuzugänge der neuen Staffel. Konkrete Details zur Handlung hält der Clip leider nicht bereit, offenbar spielen aber ein gewaltiger Schatz und eine rätselhafte Box eine bedeutende Rolle.Wann die fünfte Staffel von Star Trek: Discovery losgeht, ist bislang noch nicht bekannt, wahrscheinlich ist aber eine Veröffentlichung im späten Frühjahr 2023, nach dem Finale von Picard . In Deutschland gibt es die Serie dann wohl auch bei Paramount+ zu sehen, da der Streaming-Dienst hierzulande im Dezember startet