Chinesischer Spionage-Ballon zieht seit Tagen seinen Weg über die USA

In einigen Regionen USA schaut man dieser Tage mit einiger Anspannung in den Himmel. Denn dort zieht in großer Höhe ein Ballon seine Bahn, der einiges an Technik trägt. Man geht davon aus, dass es ein Spionage-System von der anderen Seite des Pazifik ist.

Bedrohungslage gering

Ein chinesischer Überwachungsballon sammele "in diesem Moment" Informationen über dem amerikanischen Festland, teilten US-Beamte gestern laut eines Berichtes der Washington Post mit. Seitens des Pentagon würde man den Weg des Ballons nun schon seit mehreren Tagen beobachten. In Militär- und Sicherheitskreisen sei die Frage eines Abschusses auch schon diskutiert worden.Allerdings habe man sich letztlich dagegen entschieden. Der Ballon bewege sich in einer Höhe "weit oberhalb des kommerziellen Flugverkehrs und stellt keine militärische oder physische Bedrohung für die Menschen am Boden dar", sagte Brigadegeneral Patrick Ryder, ein Sprecher des Pentagon, auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz.Hätte man sich für einen Abschuss entschieden, könne es hingegen immer passieren, dass herabfallende Teile Menschen in Gefahr bringen. Die Gesundheit einzelner Bürger ist den US-Militärs also aktuell wohl wichtiger, als dass China einige zusätzliche Informationen über das Land sammelt. Es ist allerdings auch anzunehmen, dass hier der Kurs des Ballons eine Rolle spielt - solange dieser nicht gerade wichtige militärische Einrichtungen überfliegt, dürfte man kaum ein großes Interesse an einer Geheimhaltung haben. Der Ballon dürfte kaum mehr in Erfahrung bringen können, als jeder Erdbeobachtungs-Satellit auch.Das Nordamerikanische Kommando zur Luft- und Raumfahrtverteidigung (NORAD) verfolgt weiterhin den Kurs des Ballons, wollte aber keine Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen. Gestern wurde er auf jeden Fall im Nordwesten der USA über dem US-Bundesstaat Montana gesichtet.