Mechanisch, mit RGB: OnePlus wird bald seine erste Tastatur vorstellen

Der chinesische Hersteller hat mit genau einem Smartphone begonnen, dem aus heutiger Sicht legendären OnePlus One. Diese Strategie behielt man in den ersten Jahren auch bei, doch mittlerweile hat das Unternehmen ein breites Portfolio. Demnächst kommt auch eine Tastatur dazu.

Smartphones, Smartwatch , Fernseher und Gaming- sowie Office-Monitore: Die Produktpalette von OnePlus wächst und wächst. Dabei kommen eben nicht nur neue Smartphone-Modelle dazu, der chinesische Hersteller versucht, auch weitere Geschäftsfelder zu erschließen.Der nächste Termin, den sich OnePlus-Fans rot im Kalender markiert haben, ist der 7. Februar 2023. An diesem Tag wird der zu Oppo gehörende Hersteller das OnePlus 11 offiziell enthüllen, auch wenn das Gerät nach zahlreichen Leaks und seinem offiziellen Start in China alles andere als ein Geheimnis ist. Eine (kleine) Überraschung könnte es morgen in zwei Wochen aber dennoch geben, denn OnePlus könnte an diesem Tag auch ein völlig neues Produkt vorstellen: eine mechanische Tastatur.Laut 91mobiles wird man an diesem Tag nämlich auch das OnePlus Keyboard zeigen. Massenproduktion sowie Verkauf sollen im März starten bzw. voll anlaufen. Bei der sogenannten "Tenkeyless"-Tastatur, also einem Modell ohne das Nummernfeld auf der rechten Seite, soll es sich um eine mechanische Variante mit RGB-Beleuchtung handeln.Auffällig ist natürlich der rote Button in der rechten oberen Ecke. Hierbei dürfte es sich vermutlich um einen Lautstärkeregler handeln. Ein Geheimnis ist es aber auch nicht, dass OnePlus an einer Tastatur arbeitet, denn das Unternehmen hat das Projekt bereits im vergangenen Dezember enthüllt. Bisher war es aber nicht klar, wie weit und realistisch diese Pläne sind.Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit Nutzern erschaffen und befindet sich derzeit in einer "rigorosen Testphase". Das Keyboard hat laut OnePlus ein Aluminiumgehäuse, OnePlus will per Hot-Swap-Funktionalität einen schnellen und reibungslosen Wechsel der Switches sowie eine einzigartige Personalisierung ermöglichen. Welche Switches zum Einsatz kommen, ist derzeit aber nicht bekannt. Ebenso unklar ist, ob die Tastatur auch bei uns zu haben sein wird, denn bislang ist diese Peripherie nur für den indischen Markt bestimmt.