Chrome: Google rollt neue Strom- und Speicher-Sparfunktionen aus

Google hat vor einigen Tagen die Version 110 seines Webbrowsers Chrome veröffentlicht und dabei eine Reihe schon vor Monaten angekündigter Features integriert. Ab sofort soll Chrome energiesparender arbeiten und den Speicher der Hostgeräte nicht mehr so stark belasten.

Speicher- und Stromsparfunktion ab Werk aktiviert, aber abschaltbar

chrome://flags/#battery-saver-mode-available

chrome://flags/#high-efficiency-mode-available

Eigentlich hatte Google die Änderungen für eine größere Energieeffizienz schon im Dezember zusammen mit Chrome 108 angekündigt . Erst jetzt halten die Neuerungen jedoch auf breiter Front Einzug, sodass Chrome 110 jetzt endlich den Ruf als Speicherfresser hinter sich lassen soll. Zunächst landen die Sparmaßnahmen in Chrome für Desktop-Systeme wie Windows und Chrome OS.Chrome 110 soll nun mit dem sogenannten Memory Saver also aktive Tabs und Anwendungen priorisieren, während inaktive Tabs im Hintergrund landen und sozusagen "eingeschläfert" werden, auch wenn sie weiterhin in der Tab-Leiste zu sehen sein sollen. Kehrt man zu einem inaktiven Tab zurück, sollen die Inhalte neu geladen werden, während in der Eingabeleiste auch darüber informiert wird, wie viel Speicher Chrome für andere Tabs freigemacht hat.Ebenfalls neu ist der sogenannte Energy Saver, welcher dafür sorgen soll, dass der Browser auf Chromebooks und anderen Notebooks den Akku schont beziehungsweise die Laufzeit verlängert wird. Der Nutzer hat die Wahl, ob der Energy Saver aktiv werden soll, wenn der Ladestand unter 20 Prozent fällt, oder wenn das Netzteil abgezogen wird.Ist der Energy Saver in Chrome aktiv, wird das Smooth Scrolling ebenso abgeschaltet wie Animationen auf Websites. Außerdem reduziert der Browser die Bildwiederholrate von Videos, um die Leistungsaufnahme der jeweiligen Grafikeinheit zu mindern.Google zufolge sind Energy Saver und Memory Saver bei Chrome 110 ab Werk aktiviert. In den Einstellungen des Browsers kann man beide Funktionen jedoch über das Performance-Tab grundsätzlich deaktivieren. Bei Desktop-Systemen wird die Energiesparfunktion anscheinend ohnehin nicht angezeigt. Der schnelle Zugriff auf die Einstellungen ist prinzipiell über die Eingabeleiste (Omnibox) möglich, indem man folgende Flags eingibt: