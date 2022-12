Google teilt mit Chrome-Freigabe: Start neuer "Early Stable Version"

Google wird zum Start des neuen Jahres eine weitere Änderung am Release-Zyklus von Google Chrome vornehmen. Künftig wird es nicht nur alle vier Wochen eine neue stabile Version geben, sondern auch vorab eine "frühe stabile Version".

Neuer Zeitplan

Für Chrome 110 heißt das: Beta: 12. Januar 2023

Early Stable: 1. Februar 2023

Stable: 7. Februar 2023

Mit der neuen Aufteilung wird Google eine gestaffelte Freigabe der neuen Browser-Version testen. Dadurch erhoffen sich die Entwickler bessere Erkenntnisse über Probleme, die bei den Endverbrauchern auftauchen, sodass die stabile Version tatsächlich über weniger Bugs verfügt.Der Grund für diese Änderung ist, dass Google in der Lage sein möchte, weitverbreitete Probleme zu entschärfen, nur für den Fall, dass es Probleme mit einer stabilen Version geben sollte. Die neue stabile Version ist also eine überarbeitete stabile Version mit Verbesserungen.Bisher gibt es die Beta-Version, auf die die finale Freigabe der stabilen Version folgt. Nun soll die "frühe stabile Version" zwischen den beiden Veröffentlichungsterminen liegen. Geplant ist, die frühe Version eine Woche vor der stabilen Version herauszugeben.Das Unternehmen kündigte in seinem Entwickler-Blog an , dass es den Veröffentlichungszeitplan von Chrome für die Zukunft ändern und eine kleine Anpassung an den Veröffentlichungszeitplan der stabilen Version vornehmen wird.Beginnend mit der Veröffentlichung von Chrome 110 wird Google die stabile Version eine Woche früher als bisher veröffentlichen. Die "frühe stabile Version" wird aber nur für eine kleine Anzahl von Nutzern freigegeben. Chrome 110 wird nach dem neuen Zeitplan erscheinen, wobei die Beta-Version irgendwann in der Woche ab dem 12. Januar erscheinen soll. Die frühe stabile Version soll dann am 1. Februar 2023 auf den Markt kommen. Wie man nun genau an die frühe Version herankommt, oder wie der Konzern die Nutzer auswählt, die zuerst das Update bekommen, hat Google noch nicht erläutert.