Speicherfresser Chrome: Browser soll Verbrauch pro Tab anzeigen

Obwohl Google in den letzten Jahren daran gearbeitet hat, den Ruf des Chrome-Browsers zu verbessern, ist der Browser weiterhin als Speicherfresser bekannt. Zusätzlich zu einem Memory-Saver-Tool könnte die App bald ein Feature erhalten, welches den Verbrauch pro Tab anzeigt.

Google rollt Memory-Saver-Feature aus

Zusammenfassung Chrome-Browsers ist als Speicherfresser bekannt.

Neues Feature in Chrome zeigt Speicherverbrauch pro Tab an.

Task-Manager bietet schon jetzt Einblick in RAM-Belegung pro Tab.

Feature noch nicht verfügbar, Mockups existieren.

Chrome 110 brachte Energieeffizienz-Änderungen, Memory-Saver-Tool.

Dem Twitter-Nutzer Leopeva64 ist ein Eintrag auf Chromium Gerrit aufgefallen. Aus der Beschreibung geht hervor, dass der Browser den verbrauchten Speicherplatz des aktuellen Tabs anzeigt, wenn der Nutzer seine Maus über die Registrierkarte bewegt. Das könnte manchen Nutzern dabei helfen, die Ursache für eine zu hohe Auslastung des Arbeitsspeichers deutlich schneller herauszufinden. Schon jetzt ist es möglich, die RAM-Belegung pro Tab einzusehen. Hierfür muss der in Chrome integrierte Task-Manager geöffnet werden. Das Fenster kommt zum Vorschein, wenn zunächst das Drei-Punkte-Menü und anschließend "Weitere Tools" ausgewählt wird.Momentan steht die Anzeige, wie viel Speicher ein Tab beansprucht, noch nicht zur Verfügung. Bei den veröffentlichten Bildern handelt es sich lediglich um Mockups. Google könnte das Feature demnächst in einen Preview-Build und dann in eine finale Version einbauen.Google hatte schon vor mehreren Monaten angekündigt, dass sein Webbrowser Änderungen für eine bessere Energieeffizienz erhalten soll. Die Neuerungen wurden vor allem mit Chrome 110 in das Programm integriert. Seit knapp zwei Wochen hat der Browser mit dem sogenannten Memory Saver die Option, aktive Tabs und Anwendungen zu priorisieren. Inaktive Tabs werden eingeschläfert und verbrauchen damit weniger Ressourcen. Während das Feature standardmäßig aktiviert ist, lässt sich die Funktion jederzeit manuell abschalten.