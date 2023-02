Sparkurs extrem: Google-Mitarbeiter müssen sich Schreibtische teilen

In der Technik-Branche geht es derzeit hoch her, und zwar im Negativen. Denn die Rezession führt dazu, dass viele Branchenriesen Mitarbeiter in fünfstelliger Höhe entlassen mussten. Bei Google geht man sogar einen Schritt weiter, denn gespart wird an allen Ecken und Enden.

Wachstum statt Immobilien

Zusammenfassung Google führt Sparmaßnahmen durch: Mitarbeiter müssen sich Schreibtische teilen.

Grund: Kostensenkung und Wachstum in Cloud-Bereich.

Einige Gebäude werden geräumt.

Mitarbeiter müssen an "falschen" Tagen in "Overflow-Bereiche".

Management klingt hochtrabend, Mitarbeiter skeptisch.

Kombination aus Arbeit vor Pandemie und Home-Office.

Effizientere Nutzung von Räumlichkeiten als Ziel.

Die fetten Jahre sind vorbei: Das ist das Motto, das derzeit bei Google herrscht. Denn das Suchmaschinenunternehmen, das sich einst den Ruf als hippes Arbeitnehmer-Schlaraffenland erworben hat, führt auch in den Büros Sparmaßnahmen durch, die im krassen Gegensatz zum Image des Konzerns stehen.Denn laut einem Bericht von CNBC hat Google seine Angestellten in der Cloud-Sparte zu "Immobilien-Effizienz" aufgerufen. Konkret bedeute das, dass Mitarbeiter sich Schreibtischen teilen bzw. sich an diesen Arbeitsplätzen abzuwechseln müssen. Das gilt für die fünf größten US-Standorte von Google - Kirkland, New York City, San Francisco, Seattle und Sunnyvale.Als Begründung für diese Maßnahme gibt Google an, dass man auch weiterhin im Cloud-Bereich wachsen möchte. Laut internen Dokument werden einige Gebäude im Zuge dessen geräumt. Darin heißt es auch: "Die meisten Googler werden sich nun einen Schreibtisch mit einem anderen Googler teilen. Im Rahmen des Matching-Prozesses werden sie sich auf eine grundlegende Schreibtischeinrichtung einigen und Normen mit ihrem Schreibtischpartner und ihren Teams festlegen, um eine positive Erfahrung in der neuen gemeinsamen Umgebung zu gewährleisten."Es ist zwar möglich, an einem anderen Tag ins Büro zu kommen, wenn es sich dabei aber um den "falschen" Tag handelt, muss man innerhalb der Büros auf einen "Overflow-Bereich" ausweichen.Das Management verkauft diese Maßnahmen mit hochtrabenden Worten, was bei Mitarbeitern für Spott sorgt: "Nicht jede Kostensenkungsmaßnahme muss in gut klingende Worte verpackt werden, damit sie bei Mitarbeiter ankommt", so Google-Mitarbeiter intern. "Ein einfaches 'Wir reduzieren den Büroraum, um die Kosten zu senken' würde die Führung glaubwürdiger klingen lassen."Denn Google selbst äußert sich offiziell folgendermaßen zu diesem Thema: "Seit der Rückkehr ins Büro haben wir Pilotprojekte und Umfragen mit Cloud-Mitarbeitern durchgeführt, um verschiedene hybride Arbeitsmodelle zu untersuchen und die beste Erfahrung zu gestalten. Unsere Daten zeigen, dass Cloud-Googler eine garantierte persönliche Zusammenarbeit schätzen, wenn sie im Büro sind, sowie die Möglichkeit, ein paar Tage pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Auf der Grundlage dieses Feedbacks haben wir unser neues Rotationsmodell entwickelt, das das Beste aus der Zusammenarbeit vor der Pandemie mit der Flexibilität und dem Fokus kombiniert, den wir alle bei der Arbeit von zu Hause aus zu schätzen gelernt haben, und uns gleichzeitig eine effizientere Nutzung unserer Räumlichkeiten ermöglicht."