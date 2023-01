Schluss mit iTunes: Apple TV & Music Apps für Windows 11 startbereit

Langsam aber sicher trägt die neu aufgefrischte Partnerschaft zwischen Microsoft und Apple Früchte. Nach einer iCloud-Integration in die Windows Fotos-App folgen nun die ersten Insider-Previews dedizierter Programme von Apple TV, Music und Devices im Microsoft Store.

Freigabe ausstehend und Restriktionen für iTunes

Microsoft / Apple

Bereits im letzten Jahr kündigten die beiden Unternehmen an, Apples Streaming-Apps nicht nur für Xbox-Konsolen aufzubereiten, sondern auch für Windows 11 . Während beim Cloud-Speicher bereits Bewegung in die Integrationen gekommen ist, dürften nun zeitnah die Dienste für das Musik- und Video-Streaming sowie zur Verwaltung von angeschlossenen iPhones, iPads und Co. folgen. Darauf lassen die aufgetauchten Preview-Einträge (via ALumia ) im Microsoft Store schließen.Sowohl für Apple Music als auch für Apple TV und Apple Devices wird derzeit eine Vorschauversion in Aussicht gestellt. Eine offizielle Ankündigung aus Redmond oder Cupertino steht allerdings noch aus. Den Systemanforderungen zufolge müssen Nutzer mindestens über Windows 11 22H2 (22621.0 oder höher) verfügen. Geräte auf ARM-Basis werden noch nicht unterstützt. Offen bleibt zudem, ab wann die jeweiligen Apps zum Download und zur Installation bereitstehen werden.Ein durchaus wichtiger Punkt: Sollte man sich für die Nutzung der neuen Apps entscheiden, wird der Zugriff auf das klassische iTunes blockiert. "Hörbücher oder Podcasts auf diesem Gerät sind nicht mehr zugänglich, bis eine kompatible Version von iTunes verfügbar ist", gibt Apple innerhalb der Beschreibung seiner Previews an. Man darf weiterhin gespannt sein, ob das Unternehmen sämtliche Funktionen seiner Apps ab Werk integriert oder ob es grundlegende Unterschiede zu den entsprechenden macOS-Fassungen geben wird.