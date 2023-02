ID.2: In Wolfsburg plant man die "Wiedergeburt" des Golfs als E-Auto

Kurz vor der geplanten Vorstellung des neuen, überarbeiteten Volkswagen ID.2 Urban EV-Konzepts sind jetzt neue Informationen nach außen gesickert. Es geht dabei um den Namen des neuen E-Autos aus Wolfsburg.

MEB-Plus-Plattform startet mit dem ID.2

Veröffentlichung in Kürze

Zusammenfassung VW Golf könnte mit ID.2 wiederbelebt werden

Chassis und Interieur überarbeitet.

MEB-Plus-Plattform mit 200 kW Ladeleistung.

Grundpreis von 22.500 Euro, ab 2025.

Neues Konzept soll März vorgestellt werden.

Testpublikum war unzufrieden mit erstem Konzept.

VW-Chef Schäfer betont Wert des Namens "Golf".

Der kompakte Fünfsitzer, der im Jahr 2025 zu einem angepeilten Grundpreis von 22.500 Euro auf den Markt kommen soll, wird nach Angaben von Insidern den Namen Golf erhalten. Das berichtet das Online-Magazin Autocar . Damit soll der Golf sein großes Comeback feiern.Volkswagen soll den Informationen nach das Projekt ID.2 Urban EV grundlegend überarbeitet haben, nachdem das erste Konzept beim Testpublikum gnadenlos durchgefallen war. Mit einer neuen Optik des Chassis und verändertem Interieur soll die neue Studie noch im März vorgestellt werden.Der überarbeitete ID.2 hat dazu unter der Leitung des neuen VW-Designchefs Andreas Mindt eine konventionelle Schrägheckform erhalten.Autocar-Quellen haben zudem jetzt bestätigt, dass der Volkswagen ID.2 der erste VW sein wird, der auf der MEB-Plus-Plattform basiert. Das ist die aktualisierte Version der MEB-Elektroauto-Struktur, die unter anderem neue prismatische LFP-Batteriezellen (Lithium-Eisenphosphat) und Ladegeschwindigkeiten von bis zu 200 kW bietet.Dem Bericht zufolge wurden in den letzten Monaten in internen Meetings in Wolfsburg verschiedene Namenskombinationen für die Serienversion des ID.2 diskutiert. Dabei ist auch die sogenannte ID-Golf-Nomenklatur, die Volkswagen-Chef Thomas Schäfer in einem Interview mit Autocar im Oktober 2022 erstmals angedeutet hatte. Damals hatte Schäfer unterstrichen, dass der "Name Golf einen großen Wert" habe. Nun könnte man den Golf als E-Auto wiederbeleben."Der wahre Wert von einem VW Golf liegt in einem Auto von der Größe des ID.2", heißt es jetzt bei Autocar. In wenigen Wochen wird man das neue Konzept zu sehen bekommen.