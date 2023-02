MCU-Chef verrät viele Details zur Zukunft des Marvel Cinematic Universe

Heute startet in Deutschland Phase 5 des Marvel Cinematic Universe (MCU), denn mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania läuft der erste Film seit Black Panther: Wakanda Forever an. Für Marvel-Studios-Chef Kevin Feige war das ein Anlass, über die Zukunft zu sprechen.

Qualität statt Quantität im Streaming

X-Men und Fantastic Four kommen - aber wie?

Zusammenfassung Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania startet Phase 5 des MCU.

Marvel-Studios-Chef Kevin Feige spricht über die Zukunft des MCU.

Kang der Eroberer ist der zentrale Antagonist in Phase 5.

In Phasen 5 & 6 wird es mehr Qualität als Quantität geben.

Feige spricht über X-Men, Deadpool, Blade und Spider-Man.

Eine lange Herzensangelegenheit sind für Feige die Fantastic Four.

Feige möchte den Zeitgeist treffen, nicht nur Content produzieren.

Im Mai 2008 begann eine neue Kino-Ära, denn mit Iron Man startete der erste Film einer Reihe, die seither die Leinwände dominiert. Chef des Ganzen ist und bleibt Kevin Feige, der Präsident der Marvel Studios hält alle Fäden in der Hand, auch in Bezug auf die TV-Aktivitäten von Disney(+) in diesem Zusammenhang. Der 49-Jährige sprach anlässlich des Starts von Phase 5 des MCU nun mit Entertainment Weekly und verriet dabei so manches Detail.Die vorerst wichtigste Rolle spielt Kang, das ist auch keine große Überraschung. Denn Kang der Eroberer ist bereits in den Comics einer der bedeutendsten Bösewichte und wird seit Loki auch im MCU als zentraler Antagonist aufgebaut. In Ant-Man and the Wasp: Quantumania hat er seinen ersten Kino-Auftritt und dieser ist lange vorbereitet worden."Seit Jahren hatten wir immer die Vorstellung, dass Kang ein fantastischer Nachfolger für Thanos sein würde. In den Comics hat er den gleichen Stellenwert, aber er ist ein ganz anderer Bösewicht. Das liegt vor allem daran, dass er mehrere Schurken ist. Er ist so einzigartig im Vergleich zu Thanos, was uns sehr gefallen hat", sagte Feige. Das ausführliche Interview widmet sich zahlreichen Aspekten des MCU, auch bzw. vor allem auch den einzelnen Phasen und deren Bedeutung.Denn ein Stück weit war Phase 4 etwas zerfahren, was daran lag, da sie nach Avengers: Endgame einen Übergang darstellte. Sie bedeutete aber auch eine Expansion ins Streaming-TV. Hier deutet Feige aber an, dass man es etwas übertrieben hat: "Ich denke, einer der wichtigsten Aspekte der Arbeit bei den Marvel Studios ist, dass diese Filme und Serien den Zeitgeist treffen", sagt Feige. Aber: "Es ist schwieriger, den Zeitgeist zu treffen, wenn es so viele Produkte gibt - und so viel Content, wie man sagt, ein Wort, das ich hasse."Je weiter Phase 5 und Phase 6 voranschreiten, desto mehr wird sich das Tempo ändern, laut Feige wird es hier mehr Qualität statt Quantität geben. Man werde aber nach wie vor Sachen ausprobieren, Feige erwähnt hier das von vielen ungeliebte She-Hulk. Auch in Comic-Läden finde man schließlich Angebote für viele unterschiedliche Geschmäcker, meint der Marvel Studios-Chef.Natürlich wurde Feige auch darauf angesprochen, wie man die X-Men ins MCU integrieren will. Doch hier ließ sich dieser nicht in die Karten blicken: "Die Frage ist nur, wie man es macht und wann man es macht, und daran haben wir jahrelang gearbeitet. Jetzt wissen wir es. Aber wir werden nicht darüber reden."Feige spricht über viele weitere MCU-Themen und -Filme, darunter Deadpool, Thunderbolts, Blade und den nächsten Spider-Man-Teil. Und natürlich auch Fantastic Four, bekanntermaßen eine lange Herzensangelegenheit für ihn: "Das einzige andere, was mich persönlich und meine 23-jährige Geschichte betrifft, sind die Fantastischen Vier. Wir haben zwar über Mutanten und diesen ganzen Aspekt der Marvel-Welt gesprochen, aber die Fantastic Four sind die Grundlage für alles, was danach in den Comics kam."