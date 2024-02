Kang raus: Marvel Cinematic Universe wird wohl komplett umgekrempelt

Das MCU steckt seit Avengers: Endgame in einer ziemlich großen Krise: Das so beliebte Superhelden-Franchise wirkt kreativ- sowie orientie­rungslos und lockt immer weniger Menschen in die Kinos. Das ist auch der Grund, warum es einen weitreichenden Neustart geben könnte.

Seit dem Ende von Phase 3 kriselt es

Zusammenfassung MCU nach Endgame in Krise, weniger Kinozuschauer

Neustart des Franchises wird erwogen

Seit Phase 4 hakt die Erfolgsgeschichte

Kang als Bösewicht im Kino nicht überzeugend

Kang-Darsteller Majors wegen Delikten verurteilt

Marvel plant Umschreiben der Drehbücher

Streiks verschaffen Zeit für Drehbuchanpassungen

Es ist bekannt, dass die Marvel Studios und ihr Chef Kevin Feige die in Phasen eingeteilten erzählerischen Abschnitte des Marvel Cinematic Universe (MCU) als langfristiges Vorhaben sehen und das klappte bisher auch bestens. Mit "bisher" sind vor allem Phasen eins bis drei gemeint, denn seit Avengers: Endgame (offiziell endete Phase 3 allerdings erst mit Spider-Man: Far From Home) hakt es.Das liegt auch daran, dass man mit Thanos einen grandiosen Bösewicht hatte. Der nächste große Schurke sollte Kang werden, was Comic-Kenner auch für eine gute Wahl hielten, schließlich ist "The Conqueror" einer der ganz großen Bösewichte der Marvel-Geschichte. Im Kino wollte seine Story aber dennoch nicht richtig in Fahrt kommen.Und dann wurde Kang-Darsteller Jonathan Majors wegen Körperverletzung und Belästigung verurteilt. Disney und Marvel waren deshalb zur Entscheidung gezwungen, ob man Kang nachbesetzt oder doch die Drehbücher weitreichend umschreibt. Offenbar ist letzteres der Fall: Denn wie The Hollywood Reporter (THR) schreibt, sieht es derzeit ganz danach aus, als würde man Kang als zentrale Figur komplett abschreiben.Erste Anzeichen dafür gab es bereits nach dem enttäuschenden Ant-Man & The Wasp: Quantumania, denn bereits damals soll Marvel erste Überlegungen geführt haben, wie man Kangs Bedeutung und Rolle im MCU minimieren kann. Nach dem Schuldspruch von Majors hat sich die Meinung offenbar endgültig gegen Kang gedreht.Glück im Unglück für die Marvel Studios: Durch die Autoren- und Schauspielerstreiks wurde es notwendig, zahlreiche Filme zu verschieben, dadurch hat man ungeplant Zeit gewonnen, die Drehbücher anzupassen. Was Marvel als Alternative plant, ist derzeit nicht bekannt. An charismatischen Bösewichten mangelt es Marvel jedenfalls nicht, mit dem Einstand der Fantastic Four im MCU böte sich zweifellos Doctor Doom an.