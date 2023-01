Ant-Man and The Wasp: Quantumania: Marvel zeigt den finalen Trailer

Mit Ant-Man and The Wasp: Quantumania läutet Marvel im Februar Phase 5 des Marvel Cinematic Universe (MCU) ein. Der nun veröffentlichte Trailer zeigt nicht nur eine fantastische Mini-Welt in bunten Farben, sondern stellt mit Kang zudem den neuen Superschurken vor, der wohl auch noch in kommenden Marvel-Filmen eine große Rolle spielen dürfte.Ant-Man and The Wasp: Quantumania ist das bereits dritte Soloabenteuer von Scott Lang alias Ant-Man (gespielt von Paul Rudd), der dieses Mal im Quantenreich feststeckt - was natürlich einige Probleme mit sich bringt, Zuschauer allerdings mit einer (nahezu) vollkommen neuen und fantastischen Welt belohnt. Wie der Trailer verrät, wird erneut Scotts Beziehung zu seiner Tochter Cassie eine große Rolle bei seinen Entscheidungen spielen. Das geht dieses Mal anscheinend sogar so weit, dass dieser einen Pakt mit Kang (Jonathan Majors) eingeht, der ihm das verspricht, was er sich am meisten wünscht: nämlich Zeit.Wie es der Titel verrät, sind im Film auch wieder "The Wasp" Hope Van Dyne und ihre Eltern Dr. Hank Pym und Janet van Dyne mit von der Partie. Regie führt, so wie auch schon bei Ant-Man sowie Ant-Man and the Wasp, Peyton Reed. Kinostart in Deutschland ist am 15. Februar 2023.