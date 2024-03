Disney: Keine Superhelden-Krise, letzte Marvel-Filme waren nur schlecht

Es ist wohl keinem Fan von Superhelden-Filmen entgangen, dass das Marvel Cinematic Universe (MCU) in der letzten Zeit in einer Krise steckt. Das betrifft die kreative Seite, aber auch die finanzielle. Disney gibt das nun zu, meint aber, dass es keine Superhelden-Müdigkeit gebe.

Mitte April 2008 hat eine neue Ära des Kinos begonnen. Denn an diesem Tag erschien Iron Man mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle des Multimilliardärs Tony Stark, der von Saulus zum Paulus bzw. vom Rüstungsunternehmer zum Superhelden wird. Damit begann auch ein neues Zeitalter im Kino, denn das Marvel Cinematic Universe wurde zur regelrechten Gelddruckmaschine.Doch seit Avengers: Endgame, dem Höhepunkt des MCU, geht es bergab. Denn die Filme kommen weder qualitativ noch finanziell an den Megaerfolg des Endkampfes mit Superschurke Thanos heran. Und das weiß man auch bei Disney. Doch die Frage ist: Sind die Kinobesucher grundsätzlich Superhelden-übersättigt oder steckt das Marvel Cinematic Universe "nur" in einer kreativen Krise.Laut Bob Iger ist eher letzteres der Fall. Denn der Disney-Chef sprach vor kurzem auf einer Investoren-Konferenz über eine mögliche "Superhelden-Müdigkeit", bestritt aber, dass diese gebe, wie Deadline berichtet: "Viele Leute denken, dass das Publikum (Superhelden)-müde ist. Es ist keine Publikumsmüdigkeit. Sie wollen großartige Filme. Und wenn du sie gut machst, werden sie auch kommen." Im Umkehrschluss bedeutet das aber eben, dass Iger der Meinung ist, dass die Marvel-Filme derzeit schlichtweg nicht gut sind.Iger ist aber dennoch optimistisch und verweist darauf, dass die mehr als 30 Marvel-Filme dem Konzern Einnahmen in Höhe von 30 Milliarden Dollar beschert haben: "Wir müssen zu so etwas wie dem zurückkehren. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das tun werden.""Als Studio, das sieben von acht Jahren die Nummer eins an den Kinokassen war, war das kein Zufall. Das ist eine Kombination aus dem geistigen Eigentum, das wir haben, aber auch aus der Umsetzung - sowohl hinsichtlich des Managements als auch von der kreativen Seite her."