Marvel kehrt nach China - und Disney auf einen gewaltigen Markt zurück

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) dominiert seit Jahren die westlichen Kinos und auch Bildschirme zu Hause. In China indes hatten Fans von Iron-Man, Spider-Man und Co. zuletzt keine legale Möglichkeit, an Marvel-Produktionen zu kommen. Doch der inoffizielle Bann fällt nun.

Black Panther und Ant-Man wieder in China

Hollywood-Studios hatten in China in den vergangenen Jahren keinen einfachen Stand, denn alle Filme, die im noch bevölkerungsreichsten Land der Erde in die Kinos kommen, müssen dafür von den chinesischen Zensoren freigegeben werden - und zuletzt war das bei Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe kategorisch eben nicht der Fall. Ein offizielles Marvel-Verbot gab es zwar nicht, aber wenn keine einzige Produktion freigegeben wird, dann kommt das einem gleich.Nun aber gibt es eine überraschende Wende: Denn China hat das Quasi-Verbot aufgehoben und mit Black Panther: Wakanda Forever and Ant-Man and The Wasp: Quantumania gleich zwei MCU-Produktionen grünes Licht gegeben. Der zweite Black Panther ist im Westen bereits im vergangenen November angelaufen, in China wird der Film ab 7. Februar 2023 starten. Ant-Man and The Wasp: Quantumania läuft hingegen zeitgleich zu den meisten anderen Ländern an, also am 17. Februar.Wie Variety berichtet, sind diese beiden Filme die ersten Marvel-Filme seit Avengers: Endgame, die im Reich der Mitte zu sehen sein werden. Für Disney ist das wirtschaftlich eine gute Nachricht, denn der letzte Auftritt der Marvel-Superhelden-Truppe spielte in China satte 632 Millionen Dollar ein.Allerdings waren Disney und Marvel nicht die einzigen, die zuletzt von China ausgeschlossen waren. Denn in der Pandemie hat sich das Land auch in Sachen Kino abgeschottet und kaum westliche Produktionen im Land zugelassen. Zuletzt haben sich die cineastischen Beziehungen aber wieder entspannt, Chinas Film-Behörde hat u. a. Avatar: The Way of Water freigegeben - und der neue Streifen von James Cameron hat dort bereits 220 Millionen Dollar eingespielt.