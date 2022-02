Marvel-Serien verabschieden sich von Netflix, nehmen Kurs auf Disney+

Vor einigen Jahren startete Netflix eine Marvel-Offensive und zeigte sechs Serien mit teils weniger bekannten Charakteren des mittlerweile auch jedem Kinobesucher bekannten Comic-Verlags. Doch richtig erfolgreich waren sie nicht und so ließ der Streaming-Riese diese Figuren fallen.

Abschied von Netflix in wenigen Tagen

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders und The Punisher: Diese Serien sollten ein wichtiges Standbein von Netflix darstellen, doch beim Publikum kamen sie nicht ganz so gut an. Zwar gibt es dazu keine konkreten Zahlen (damals war Netflix noch sehr verschwiegen zum Thema "Einschaltquoten"), man kann aber davon ausgehen, dass nur Daredevil und The Punisher halbwegs erfolgreich waren.Die eigentlich als Netflix Originals vermarkteten Serien werden aber nur noch wenige Tage dort verfügbar sein, Ende Februar verschwinden die oben erwähnten Serien endgültig, die langjährige Beziehung von Disney und Netflix endet damit weitgehend. Was Disney mit den Serien vorhat, war bisher nicht ganz klar, doch einen Teil der Antwort gibt der Medienkonzern nun.Denn ab dem 16. März werden die bisherigen Netflix-Serien auf Disney+ zu sehen sein, allerdings betrifft das vorerst nur ein Land, nämlich Kanada. Das bedeutet aber dennoch, dass man sich in Europa nicht unbedingt die Frage stellen muss, ob Daredevil und Co. zu uns kommen, sondern nur wann.Das Ganze ist hierzulande wohl auch einfacher zu beantworten als in den USA: Denn europäische Abonnenten von Disney+ haben den Star genannten Bereich, dort landen Inhalte, die in Nordamerika nur auf Plattformen und Sendern wie Hulu oder FX zu sehen sind. US-Kunden können eher nicht davon ausgehen, dass die Serien auf Disney+ kommen, da die Streaming-Plattform dort eine familienfreundlichere Ausrichtung hat als bei uns (da bei uns auf Star auch viele "zünftige" Inhalte laufen).