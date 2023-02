Samsung Galaxy Z Fold 3: Bildschirm bricht kurz nach Garantie-Ende

Samsung setzt schon seit einer Weile auf faltbare Smartphones und zu Anfang war das eine nicht ganz so erfolgreiche und überzeugende Sache. Denn bei den ersten Modellen gab es schwerwiegende Qualitätsmängel. Diese wurden mittlerweile beseitigt - oder doch nicht (ganz)?

Längsseitig Display-Brüche

Zusammenfassung Nutzer berichten über Brüche des Galaxy Z Fold 3.

Schaden kann innerhalb kurzer Zeit entstehen.

Spekulation, dass winterliche Temperaturen ein Grund für Schäden sein können.

Auch LinusTechTips berichtet über ein brüchiges Fold 3.

Samsung muss nun klären, warum die Displays brechen.

Faltbare Displays sind zwar eine feine Sache, denn sie ermöglichen es, auf verhältnismäßig kleinem Platz bzw. Formfaktor große Bildschirme in der Tasche zu haben. Doch von Anfang an gab es Fragen, wie sich ein solches biegsames OLED-Panel auf lange Sicht verhält. Denn obwohl es technisch kein Problem ist, ein Display faltbar zu machen, ist noch offen, wie lange bzw. wie oft es klappt.Aktuell beantworten Nutzer auf Reddit diese Frage mit Berichten sowie Bildern (via Phone Arena ) - und diese machen nicht gerade Werbung für derartige Smartphones, aber auch Samsung. Denn zahlreiche Besitzer eines Galaxy Z Fold 3 schreiben, dass die Bildschirme ihrer Geräte brechen und das, knapp nachdem die einjährige Garantie der Geräte abgelaufen ist.Die Betroffenen schreiben bzw. versichern, dass sie ihr Gerät mit größter Vorsicht behandelt hätten und dieses auch nicht heruntergefallen sei. Ein Anwender namens Snoo schreibt, dass das Display des Galaxy Z Fold 3 beim Öffnen plötzlich ein knackendes Geräusch gemacht habe und daraufhin längsseitig gebrochen sei. Das führte auch dazu, dass eine Seite des Displays nicht mehr reagiere, schreibt Snoo.Das ist kein Einzelfall. Ein Redditor namens Mizderrung berichtet, dass dieser Schaden sogar innerhalb kürzerer Zeit auftreten kann und es auch Diskussionen gebe, wie dieser entstanden ist: "Ich nahm mein Telefon vom kabellosen Ladegerät, entfaltete es und es brach rechts unten in der Mitte. Das Ding ist 3 Monate alt und wurde nie fallen gelassen. Habe es zu Samsung gebracht, die zugestimmt haben, dass es keinen physischen Schaden gab und sie es für eine Garantiereparatur einschicken würden, aber jetzt sagt der Reparateur, dass sie einen Aufprallpunkt und tote Pixel gefunden haben, also soll ich 700 Dollar für eine Reparatur bezahlen?"Auch LinusTechTips berichtet, dass sein Galaxy Z Fold 3 zu brechen beginnt. Der Schaden geht zwar nicht über die gesamte Länge des Geräts, aber an einer Stelle könne man eine brüchige Stelle erkennen, so der bekannte YouTuber. Über die Gründe kann man derzeit nur spekulieren, denkbar ist aber, dass das mit winterlichen Temperaturen zu tun hat.