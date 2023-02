Nur heute bei Media Markt: Samsung-Tablet mit gratis Smartwatch

Media Markt schnürt ein interessantes Bundle und schenkt euch beim Kauf des Samsung Galaxy Tab S8 nur heute die Galaxy Watch 4. Das Paket aus 11 Zoll Android-Tablet und Smartwatch schlägt zudem zum reduzierten Preis von nur noch 649 Euro zu Buche - ein toller Deal!

Media Markt Angebote: Samsung Galaxy Tab S8 + Watch 4 im Detail

Samsung

Im Detail beinhaltet das Angebot des Tages von Media Markt das Galaxy Tab S8 mit 128 GB und S-Pen sowie die Galaxy Watch 4 (44 mm) zum Bestpreis von nur 649 Euro. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei, eine Abholung in den Filialen ist möglich. Auch der Preisvergleich überzeugt: In anderen Online-Shops werden allein für das Tablet über 660 Euro fällig.Das Samsung Galaxy Tab S8 setzt auf einen 11 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Für den Antrieb ist der schnelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mit bis zu 3 GHz nebst 8 GB Arbeitsspeicher verantwortlich. Hinzu kommen 128 GB Flash-Speicher und die Möglichkeit, diesen mit einer MicroSD-Karte auf bis zu 1 TB zu erhöhen. Weiterhin sind Kameras mit bis zu 13 Megapixeln vorhanden, der Akku mit 8000 mAh bemessen und der S-Pen direkt im Lieferumfang enthalten. Google Android 13 gibt es ebenfalls direkt per Software-Update.Die Samsung Galaxy Watch 4 legt Media Markt in ihrer Bluetooth-Version im 44 Millimeter großen Aluminium-Gehäuse bei. Der Einzelpreis würde sonst über 200 Euro betragen. Bekanntlich dient die Smartwatch als umfangreicher Fitness-Tracker für Sport, Gesundheit sowie Outdoor-Aktivitäten und setzt dafür unter anderem auf einen Herzfrequenzsensor. Ebenso ist eine Schlafanalyse möglich. Als Betriebssystem kommt das von Samsung und Google optimiere Wear OS zum Einsatz, das 1,2 Zoll große Display verfügt über OLED-Technik und die Akkulaufzeit wird mit bis zu 40 Stunden angegeben.