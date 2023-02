Health-Probleme: Samsung 990 Pro SSD erhält Firmware-Update

Mit einem neuen Firmware-Update sollen die teils gravierenden Probleme der Samsung 990 Pro behoben werden. Zuvor sank die Lebenserwartung der SSD nach nur wenigen Lese- und Schreibvorgängen rapide. Dennoch scheint der Patch nicht für alle Nutzer das Allheilmittel zu sein.

Schlechter Gesamtzustand wird (zu Recht) nicht zurückgesetzt

Der Hersteller bestätigt , dass die "Anomalien durch Probleme mit der Firmware" verursacht wurden. Die ab sofort verfügbare Aktualisierung (Version 1B2QJXD7) dürfte den Fehler einer zu schnell sinkenden Anzeige des Gesamtzustands (engl. Health Status) innerhalb der S.M.A.R.T.-Daten lösen, allerdings ohne diese auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.Betroffene Nutzer der Samsung 990 Pro SSD werden somit in Tools wie Samsung Magician oder CrystalDiskInfo weiterhin auf einen stark abgenommenen Health-Status treffen, der jetzt allerdings deutlich langsamer abnehmen sollte. Ist einem dieser Zustand ein Dorn im Auge, hilft nur der Kontakt zum Samsung-Support und ein mögliches Einsenden der SSD in die zuständige RMA-Abteilung. In den vergangenen Wochen stellte ein Großteil der Nutzer einen zu schnell sinkenden Gesamtzustand der Samsung 990 Pro SSD innerhalb diverser Analysetools fest. Die Probleme waren so gravierend, dass die Lebensdauer der SSD in Gefahr war und ohne die Installation des neuen Firmware-Updates auch weiterhin noch ist.Dennoch bleiben einige Fragen offen. Zwar scheint Samsung das Problem aus der Welt geschafft zu haben, offizielle Patch Notes zur Firmware-Version 1B2QJXD7 veröffentlichte das Unternehmen allerdings bisher nicht. Ebenso gibt man keine Details zu den "Anomalien" bekannt. Nutzer sind somit unsicher, ob es sich eventuell nur um einen Anzeigefehler gehandelt hat oder aber ihre 990 Pro SSD tatsächlich in Mitleidenschaft geraten ist.