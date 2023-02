Extended Reality: Samsung, Google & Qualcomm bieten Apple Paroli

Samsung hat anlässlich seines heutigen "Unpacked"-Events einen Ausblick auf ein neues Ökosystem aus "Extended-Reality"-Geräten gegeben. Zusammen mit Google und Qualcomm will man Smart-Glasses und XR-Headsets einführen, die mit einer angepassten Android-Variante laufen.

Qualcomm liefert Chips, Google die Software, Samsung die Hardware

Zusammenfassung Samsung, Google und Qualcomm planen gemeinsam ein Ökosystem aus XR-Geräten.

Qualcomm stellt ultramobile ARM-Prozessoren, Samsung die Displays.

Google entwickelt ein spezielles Android-Betriebssystem.

Partner halten sich mit Details zurück, wollen zeitnah mehr Infos.

Apple könnte ebenfalls noch in diesem Jahr ein Headset lancieren.

Google, Samsung und Qualcomm haben bereits Erfahrung mit AR/VR-Produkten.

Qualcomm lieferte Chips für Facebooks Meta Quest 2.

Wie TM Roh, Chef der Gerätesparte von Samsung soeben während des Samsung Unpacked-Events in San Francisco verkündete, planen die drei Konzerne gemeinsam "Next Generation Experiences" für sogenannte XR-Produkte. Mit XR ist in diesem Fall "Mixed Reality" geplant, man strebt also in Richtung einer Mischung aus Mixed- und Virtual-Reality.Genaue Details nannten die Partner bisher noch nicht, es ist jedoch zu erwarten, dass Qualcomm seinerseits die leistungsfähigen ultramobilen ARM-Prozessoren seiner Snapdragon XR-Serie beisteuern wird, während Samsung das Ganze zusammen mit seinen hauseigenen Displays in fertige Produkte formt und Android die dazu passende Android-Software liefert.In einem Interview mit der Washington Post erklärte TM Roh, dass Google bereits an einer Art abgespecktem Android-Betriebssystem arbeitet, welches für die Verwendung auf neuartigen Geräten wie "Wearable Displays" geeignet ist. Er bezog sich dabei auf eine neue, bisher nicht offiziell angekündigte Version des Betriebssystems.Auch während des Unpacked-Events hielten sich die Partner mit mehr Informationen merkbar zurück, stellten aber klar, dass man zeitnah weitergehende Informationen dazu bekannt geben will. Das Timing kommt nicht unbedingt überraschend, gibt es doch schon lange ausufernde Gerüchte darüber, dass Apple ebenfalls noch in diesem Jahr ein erstes VR- oder XR-Headset auf den Markt bringen will.Google, Qualcomm und Samsung haben allesamt bereits einige Erfahrung mit VR- oder AR-Produkten. Google bot bereits vor Jahren mit Google Glass ein eigenes AR-Headset an, während Samsung bis vor einigen Jahren immer auch passende VR-Brillen für die Verwendung mit seinen Smartphones vertrieb. Qualcomm liefert unterdessen die Chips für immer mehr VR-Headsets, zuletzt auch für das Meta Quest 2 von Facebooks Mutterkonzern Meta.