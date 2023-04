Samsung Galaxy Unpacked: Flip/Fold 5, Tab S9 & Co starten Ende Juli

Samsung bekommt in Kürze mit dem Google Pixel Fold prominente Konkurrenz im Markt für Smartphones mit faltbarem Display. Wohl auch deshalb beeilt man sich in Südkorea anscheinend besonders, um das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5 auf den Markt zu bringen.

Präsentation zwei Wochen früher für mehr Aufmerksamkeit?

Zusammenfassung Samsung bringt Galaxy Z Fold 5 & Z Flip 5 Ende Juli 2023.

Unpacked-Event möglicherweise am 26. Juli.

Samsung will neue Produkte vorstellen: Earbuds, Tablets & Smartwatches.

Konkurrenzprodukt Google Pixel Fold startet in Kürze

Marktstart früher als im letzten Jahr.

Wochenmitte als üblicher Termin für Vorstellung.

Samsung

Starteten die Falt-Smartphones von Samsung im letzten Jahr noch im August, soll der Marktstart in diesem Jahr wohl etwas früher über die Bühne gehen. Mehrere informierte Quellen sprachen von einem Launch schon Ende Juli, wobei die letzte Woche des Monats als Zeitraum für die Markteinführung der neuen Geräte mit faltbarem Display gehandelt wird.Während SamMobile vom 25. bis 27. Juli 2023 als möglichen Zeitraum für die Einführung spricht und dies mit Samsungs üblicher Praxis der Vorstellung neuer Produkte zur Wochenmitte begründet, ist aus anderen Quellen aus dem Umfeld des koreanischen Elektronikriesen sogar noch konkreter vom 26. Juli 2023 als Termin für das nächste Unpacked-Event die Rede.Samsung lässt die Präsentation der fünften Generation seiner Smartphones mit faltbarem Display also offenbar noch einmal zwei Wochen nach vorn rücken. Vermutlich will das Unternehmen damit wieder sicherstellen, dass die Welt seinen neuen Produkten die größtmögliche Aufmerksamkeit schenkt. Neben den beiden Foldables dürften auch noch einige weitere Produkte bei dem Event ihre Premiere feiern.So war zuvor bereits zu hören, dass Samsung die Vorstellung neuer drahtloser In-Ear-Kopfhörer plant und es auch neue Tablets in Form der Galaxy Tab S9-Serie zu sehen geben wird. Schon im letzten Jahr hatte Samsung seine große Launch-Veranstaltung für die zweite Jahreshälfte genutzt, um neben den Smartphones mit faltbarem Display auch Tablets und Earbuds vorzustellen. Auch die Galaxy Watch 6-Serie von Smartwatches dürfte Ende Juli ihre Premiere feiern.