Wie oft werden Grafikkarten mit Defekten zurückgeschickt und wie lange dauert dann der Austausch? Ein großer Elektronikhändler macht eine interessante Statistik öffentlich, die Ausfallquote, Garantierücklaufquote und Reaktionszeit auf Garantiefälle aufzeigt.

Auf der Suche nach einer Grafikkarte will man natürlich auch einen Hersteller wählen, bei dem die Chance auf einen Defekt möglichst gering ist. Ferner sollte im schlimmsten Fall auch die Garantieleistung stimmen. Der große Elektronik-Retailer Digitec Galaxus aus der Schweiz hat beschlossen, die Fehlerraten und Garantieleistungen für GPUs und anderen Produkte zu veröffentlichen, so Golem - ein guter Anhaltspunkt.Wie das Unternehmen ausführt, gibt es für die Aufnahme in die Datenbank klare Regeln. So müssen von einem Produkt in den letzten zwei Jahren mindestens 300 Einheiten verkauft worden sein, um in den Garantieergebnissen aufzutauchen, für die Rückgabedaten sind 150 Verkäufe im letzten Jahr erforderlich. Angaben finden sich immer jeweils unter den Produkten, beziehen sich aber auf die Marken insgesamt.Die erste Statistik beantwortet dabei die Frage, wie oft Grafikkarten der Hersteller innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt hatten. Die gute Nachricht: Die ersten 15 Hersteller liegen allesamt unter 2 Prozent Ausfallquote im Garantiezeitraum. Gainward führt die Statistik mit 0,4 Prozent an, der letzte erfasste Händler ist Sapphire auf Platz 17 mit 2,5 Prozent.Daneben beantwortet eine weitere Auflistung die Frage, viele Arbeitstage es durchschnittlich dauert, bis ein Garantieanspruch abgewickelt ist. AsRock und Palit liegen hier mit zwei beziehungsweise 3 Tagen an der Spitze, Gigabyte lässt sich mit durchschnittlich 17 Tagen sehr viel mehr Zeit als jeder andere Hersteller.Wie Hothardware anmerkt, liefert Galaxus auch für Motherboards ähnliche Statistiken. Hier liegen die großen Hersteller ASUS, Gigabyte, AsRock und MSI mit 2,7 bis 2,8 Prozent Garantiefällen auf Augenhöhe. Biostar und Supermicro sind mit 4,6 beziehungsweise 5,8 Prozent hier deutlich abgeschlagen. Bei der Zeit für den Austausch unter der Garantie schneiden Asus und Gigabyte mit 3 Tagen am besten ab, Supermicro ist mit 10 Tagen abgeschlagen.