"Das war ein Fehler": Telekom gibt zu, dass Kupfer falsches Pferd war

Das Festhalten der Telekom an Kupfer ist legendär. Auch als schon längst feststand, dass Glasfaser die Zukunft gehört, gab es aus Bonn ein "Aber" zu hören. Mittlerweile hat man es aber auch dort endlich eingesehen und erstmals sprach auch ein hochrangiger Manager von einem Fehler.

Volle FTTH-Kraft voraus

Zusammenfassung Telekom blockierte lange Glasfaser und behauptete, Kupfer sei besser

Bonner Konzern argumentierte, Kupfer sei nicht schlechter als Glasfaser

Telekom hat Jahre und Jahrzehnte damit verbracht, Glasfaser schlechtzureden

Manager Thilo Höllen gesteht Fehler ein

Telekom hat Kupfer-Fokus aufgegeben und plant 2,5-3 Mio. FTTH-Anschlüsse bis 2023

Experten hatten schon lange erkannt, dass Glasfaser die Zukunft gehört

Die Deutsche Telekom hat Jahre und Jahrzehnte damit verbracht, Glasfaser schlechtzureden und auch teilweise zu blockieren. Denn gebetsmühlenartig argumentierte der Bonner Konzern, dass Kupfer nicht schlechter als Glasfaser sei und dank Vectoring auch noch viel Zukunftspotenzial habe.Die Beule an der Stirn der Experten wurde immer größer, doch irgendwann einmal hatte die Telekom dann doch Einsehen mit Tischen und Wänden und schwenkte doch in Richtung Glasfaser um - auch wenn man natürlich selbst in einem signifikanten Umfang (vor allem im Backbone) Glasfaser im Angebote hatte.Freilich wollte man das aber nicht an die zu große Glocke hängen und so wurde die Abkehr vom Kupfer-Fokus auf Glasfaser eher still und heimlich vollzogen. Doch nun hat Thilo Höllen, Senior Vice President für Breitbandkooperationen bei der Deutschen Telekom, im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt zugegeben (via Golem ): "Das war ein Fehler."Diese überraschend klare Aussage fiel am Rande einer Branchenveranstaltung zu Ehren von Theo Weirich, dem bisherigen Chef des Norderstedter Telekommunikationsanbieters wilhelm.tel. Weirich nutzte seine Verabschiedung in den Ruhestand auch zu einem Aufruf, nämlich das im Besitz der Stadt befindliche Glasfasernetz nicht zu verkaufen: "Diese Daseinsvorsorge darf nicht an irgendwelche Investoren oder Zecken veräußert werden", sagte Weirich.Mittlerweile ist der Kupfer-Fokus der Telekom aber auch ohne öffentliche Fehlereingeständnisse ferne Vergangenheit. So hat das Bonner Unternehmen Ende des Vorjahres bekannt gegeben, dass 2023 etwa 2,5 bis drei Millionen FTTH-Anschlüsse ("Fibre to the Home") dazukommen sollen - im Vorjahr waren es etwa zwei Millionen neuer FTTH-Verbindungen.