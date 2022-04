Telekom gibt Startschuss für 650.000 neue Glasfaser-Anschlüsse

Die Deutsche Telekom startet ab sofort mit der Vermarktung von mehr als 650.000 neuen Glasfaser-Anschlüssen für Haushalte in 106 Regionen Deutschlands. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s sollen dabei private Haushalte, Schulen und Unternehmen angebunden werden.

Ausbaugebiete für neue Glasfaser-Anschlüsse der Telekom

Tarife mit bis zu 1 GBit/s inkl. Telefonie-Flatrate

Mit dem Start der nächsten Ausbau-Tranche bietet die Telekom Haushalten in den unten genannten Gebieten die Möglichkeit, ihren Glasfaseranschluss ab sofort vorzubestellen. Somit sollen die Magenta-Kunden "zu den ersten gehören, die die neuen Anschlüsse verwenden können". Allerdings gibt der Netzbetreiber in seiner jüngsten Pressemitteilung noch nicht bekannt, wann die beworbenen Anschlüsse in Betrieb genommen werden können. Für das Ausbauprojekt werden laut Telekom 5600 Netzverteiler aufgestellt und rund 3500 Kilometer Tiefbau benötigt.Preislich will man sich dabei nicht teurer aufstellen, "als bei bisherigen Anschlüssen". Die beworbenen 1000 MBit/s im Download bei einer Upload-Geschwindigkeit von bis zu 200 MBit/s schlagen derzeit im Tarif MagentaZuhause GIGA mit monatlich 79,95 Euro zu Buche. Das XXL-Paket mit 500 MBit/s und 100 MBit/s kostet hingegen 59,95 Euro pro Monat.Aachen, Altena, Augsburg, Bad Blankenburg, Bad Essen, Barßel, Belm, Berlin, Bernburg (Saale), Bitburg, Bobingen, Boizenburg/Elbe, Bondorf, Bremerhaven, Bünde, Deggendorf, Dresden, Duderstadt, Duisburg, Eichenau, Eilsleben, Erding, Erkner, Essen, Filderstadt, Frankfurt a. Main, Frechen, Freilassing, Friesoythe, Gablingen, Gäufelden-Öschelbronn, Germersheim, Gersthofen, Glienicke/Nordbahn, Gräfenhainichen, Hagen, Hagenow, Halle (Saale), Halle/Westf., Hamburg, Hammah, Hannover, Heidenau, Heilbad Heiligenstadt, Heiligenhafen, Herrenberg, Hohberg, Horumersiel, Hötensleben und Hückeswagen.Karlsruhe, Kiel, Kirchheim unter Teck, Köngen, Konz, Landshut, Leipzig, Leverkusen, Lingen, Löbau, Löhne, Lübeck, Ludwigsburg, Ludwigsfelde, Mainz, Malente, Memmingen, Moers, München, Münster, Neuburg a. d. Donau, Neukirchen-Vluyn, Neumark i. d. Oberpfalz, Neutraubling, Northeim, Nufringen, Nürnberg, Oldenburg, Olpe, Osnabrück, Paderborn, Peine, Petersberg, Plüderhausen, Remseck am Neckar, Rosenheim, Rostock, Rotenburg, Sande, Schmalkalden, Schweinfurt, Seevetal, Sottrum, Starnberg, Stralsund, Stuttgart, Uetersen, Waren (Müritz), Wasserburg am Inn, Weiden i. d. Oberpfalz, Wernigerode, Westerland, Wiesbaden, Wilhelmshaven, Wipperfürth und Zülpich.