Glasfaser-FritzBox 5590 Fiber bekommt ihr erstes großes Update

AVM versorgt jetzt die noch neue FritzBox 5590 Fiber erst einmal mit einem Wartungsupdate. Besitzer dieses Glasfaser-Modells, die gehofft hatten, noch in diesem Jahr das Funktionsupdate FritzOS 7.50 zu bekommen, werden enttäuscht sein.

Online-Updatefunktion nutzen

Weitere Verbesserungen in FritzOS 7.30 Interoperabilität zu verschiedenen Glasfasergegenstellen verbessert

Einfachere Ersteinrichtung mit "Easy-Support" am Glasfaseranschluss der Deutschen Telekom

Weitere Voreinstellungen für Anschlüsse von Internetanbietern in Niederlanden und Italien

Dafür ist es aber das erste große Update für die erst in diesem Jahr auf den Markt gebrachte Fiber-FritzBox. AVM startet für die 5590 Fiber ein vorbereitendes Wartungsupdate mit Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Wir haben nach allen relevanten Details zum Inhalt der Updates gesucht und die Release-Notes am Ende des Beitrags angefügt.Die Änderungen halten sich in Grenzen - AVM hat laut eigenen Angaben lediglich die Stabilität sowie die Interoperabilität zu verschiedenen Glasfasergegenstellen verbessert. Zudem gibt es Verbesserungen bei der Ersteinrichtung. Über weitere Änderungen ist nichts bekannt.Wichtig ist das Update aber dennoch, denn die Version FritzOS 7.30 bringt auch Verbesserungen bezüglich der Sicherheit. AVM schreibt dazu auf der Webseite, auf der alle Details zu den Updates veröffentlicht werden: "Mit jedem neuen FritzOS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen."Informationen zum Update sowie Tipps für die Aktualisierung findet man auf der Downloadseite des Unternehmens Alle wichtigen Details zu diesem und anderen Updates findet man beim AVM-Support. Die neue Version kann ab sofort über die AVM-Webseite geladen oder gleich als Online-Update über die Nutzeroberfläche installiert werden. Dazu startet man die Benutzeroberfläche im Internetbrowser unter "fritz.box" und sucht mit dem Assistenten nach einer Aktualisierung. Dort findet man den Hinweis auf die neue Version unter "Update" oder "Firmware aktualisieren". Man bestätigt das Herunterladen und die Installation läuft dann automatisch.