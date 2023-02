Windows 10 optionales Update: Jetzt für Version 22H2 verfügbar

Microsoft hat für die neueste Windows 10-Version ein optionales, nicht sicherheitsrelevantes Update nachgelegt. Es handelt sich bereits um die Vorschau für den Patch-Day im März. Enthalten sind in dieser Vorschau nur Fehlerbehebungen.

Patch Notes: Windows 10 KB5022906 - Highlights Wir haben ein Problem behoben, durch das Hyperlinks in Microsoft Excel nicht mehr funktionierten.

Wir haben ein Problem behoben, das das Appx State Repository betraf. Wenn Sie ein Benutzerprofil entfernten, war die Bereinigung unvollständig. Deswegen wuchs die Datenbank mit der Zeit an. Dieses Wachstum konnte zu Verzögerungen führen, wenn sich Benutzer in Mehrbenutzerumgebungen wie FSLogix anmeldeten.

Wir haben ein Problem mit Ressourcenkonflikten zwischen zwei oder mehr Threads (bekannt als Deadlock) behoben. Dieser Deadlock betraf COM+-Anwendungen.

Wir haben ein Problem behoben, das den IE-Modus betraf. Der Text in der Statusleiste war nicht immer sichtbar.

Wir haben ein Problem behoben, das cbs.log betraf. Dieses Problem führte zur Protokollierung von Meldungen, die keine Fehlermeldungen in cbs.log waren.

Wir haben die Funktionsweise des Cmdlets Remove-Item für Microsoft OneDrive-Ordner verbessert.

Wir haben ein Problem behoben, das AppV betraf. Es verhinderte, dass Dateinamen die richtige Groß- oder Kleinschreibung aufwiesen.

Wir haben ein Problem behoben, das Microsoft Edge betraf. Das Problem beseitigte widersprüchliche Richtlinien für Microsoft Edge. Das Problem trat auf, wenn Sie das MDMWinsOverGPFlag in einem Microsoft Intune-Tenant gesetzt haben und Intune einen Richtlinienkonflikt festgestellt hat.

Wir haben ein Problem behoben, das Azure Active Directory (Azure AD) betraf. Die Verwendung eines Provisioning-Pakets für die Massenbereitstellung schlug fehl.

Wir haben ein Problem behoben, das eine bestimmte Streaming-App betraf. Das Problem stoppte die Videowiedergabe, nachdem Werbung in der App abgespielt wurde.

Wir haben ein Problem behoben, das MSInfo.exe betraf. Es meldete den Durchsetzungsstatus der Windows Defender Application Control (WDAC)-Benutzermodusrichtlinie nicht korrekt.

Wir haben Probleme mit der Barrierefreiheit behoben. Sie betrafen den Erzähler auf der Startseite der Einstellungen.

Wir haben ein Problem behoben, das den Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) betraf. LSASS reagierte möglicherweise nicht mehr, nachdem Sie Sysprep auf einem domänenverbundenen Computer ausgeführt hatten.

Wir haben ein Problem behoben, das virtuelle Maschinen (VM) betraf. Sie reagierten nicht mehr, wenn Sie in Thin-Provisioning-Szenarien eine neue Festplatte zu einem Speicherpool hinzugefügt haben.

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht optionales Update für Windows 10 Version 22H2.

KB5022906 mit Fehlerbehebungen & Verbesserungen.

Verfügbar über Release Preview-Kanal & Windows Update-Funktion.

Behebt Ressourcenkonflikte, IE-Modus-Text & cbs.log-Meldungen

Das Update KB5022906 steht ab sofort für alle Windows 10-Nutzer zur Verfügung, die bereits auf die Version 22H2 gewechselt sind. Das Build mit der Nummer 19045.2670 steht ab sofort im Release Preview-Kanals zur Verfügung.Wer möchte, kann das Update also ab sofort manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Es handelt sich dabei um eine Aktualisierung mit einer langen Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags. Wir haben die Highlights für euch übersetzt. Zu Neuerungen ist bisher noch nichts in Erfahrung zu bringen.Das Update KB5022906 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update, das zunächst über den Release Preview Kanal verteilt wird . Nach diesem Test wird das optionale Update an alle Nutzer von Version 22H2 über die Windows Update-Funktion freigegeben.Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die darin enthalten Änderungen werden - wenn nichts dazwischenkommt - zum Patch-Day im März dann automatisch an alle Nutzer verteilt. Microsoft startet die Verteilung der optionalen Updates nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag, daher muss man sich manches Mal noch gedulden, bevor man die Version angeboten bekommt. Optionale Updates werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten, die Builds aus dem Release Preview Kanal nur über das Insider Programm.