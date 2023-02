Optionales Windows 10-Update führt Verbesserungen für Spotlight ein

Microsoft hat für Windows 10 ein optionales, nicht sicherheitsrelevantes Update gestartet. Es handelt sich um die Vorschau für den März-Patch-Day. Enthalten sind nicht nur Fehlerbehebungen, sondern auch eine Verbesserung für Spotlight.

KB5022906 Highlights - Build 19042.2673, 19044.2673 und 19045.2673 Dieses nicht sicherheitsrelevante Update beinhaltet Qualitätsverbesserungen.



Neu! Dieses Update verbessert Ihre Erfahrung, wenn Sie Windows Spotlight auf Dem Sperrbildschirm verwenden. Die Informationslinks werden schneller geöffnet.

Dieses Update verbessert Ihre Erfahrung, wenn Sie Windows Spotlight auf Dem Sperrbildschirm verwenden. Die Informationslinks werden schneller geöffnet. Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf den IE-Modus auswirkt. Der Text auf der Statusleiste ist nicht immer sichtbar.

Dieses Update behebt Probleme mit der Barrierefreiheit. Sie wirken sich auf die Sprachausgabe auf der Startseite der Einstellungen aus.

Dieses Update behebt ein Problem, das unter Umständen verhindert, dass Links in Microsoft Excel funktionieren.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf eine bestimmte Streaming-App auswirkt. Das Problem beendet die Videowiedergabe, nachdem eine Ankündigung in der App wiedergegeben wurde. Dieses nicht sicherheitsrelevante Update beinhaltet Qualitätsverbesserungen.

Es handelt sich zudem um die letzten optionalen Updates für Windows 10 20H2 und 21H2 . Das Update KB5022906 steht ab sofort für alle Nutzer der Windows 10-Versionen 20H2, 21H2 und 22H2 zur Verfügung. Die Builds 19042.2673, 19044.2673 und 19045.2673 waren bereits im Rahmen des Release Preview-Kanals erschienen , jetzt können sie auch von allen anderen Windows 10-Nutzer installiert werden.Wer möchte, kann das Update also ab sofort manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Es handelt sich dabei um eine Aktualisierung mit einer langen Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen - zudem gibt es ein neues Highlight: Das Update verbessert laut dem Windows-Team die Erfahrung mit Windows Spotlight auf dem Sperrbildschirm. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags.Das Update KB5022906 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die darin enthalten Änderungen werden - wenn nichts dazwischenkommt - zum Patch-Day im März dann automatisch an alle Nutzer verteilt. Microsoft startet die Verteilung der optionalen Updates allerdings nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag. Optionale Updates werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten.Man muss es selbst über den Menüpunkt "Optionale Updates" suchen und starten, damit es geladen und installiert wird.