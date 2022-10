Microsoft überarbeitet optionales Windows 10-Update Oktober

Microsoft hat für die aktuell noch voll unterstützten Windows 10-Versionen ein optionales, nicht sicherheitsrelevantes Update nachgelegt. Es handelt sich um die Vorschau für den November-Patch-Day. Auf die Freigabe für alle Nutzer muss man jedoch noch warten.

Keine Hinweise zu Neuerungen

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das Update KB5018482 war dabei schon vor einigen Tagen im Rahmen des Windows Insider-Programms im Release Preview-Kanal gestartet. Jetzt gibt es anstelle der Freigabe als reguläres optionales Update noch einmal eine Aktualisierung für den Release Preview-Kanal.Entdeckt hatte die Änderung das Online-Magazin Deskmodder . Da heißt es, dass Microsoft noch einmal mit einer Überarbeitung für die Windows 10 Versionen 21H1, 21H2 und 22H2 nachgelegt hat.Im Windows Blog ist von den neuen Versionen bisher noch nichts zu lesen. Man erfährt im Blog aber alles zu dem ursprünglichen Update, aber noch nicht zu der Revision. Die neuen Versionen bringen die Buildnummern 19045.2193 (22H2), 19044.2193 (21H2) und 19043.2193 (21H1).Hinweise auf neue Funktionen gab es dabei noch nicht, das ist aber auch nichts Ungewöhnliches. Erst, wenn Microsoft das optionale Update auch im Update-Katalog listet, findet man die ausführlichen Release Notes in der Knowledge Base und damit auch alle Änderungen. Wer möchte, kann das Update also ab sofort manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Es handelt sich dabei um eine Aktualisierung mit einer langen Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen.Vor wenigen Tagen waren die Builds 19045.2192, 19044.2192 und 19043.2192 bereits im Rahmen des Release Preview-Kanals erschienen. Microsoft nannte dabei jedoch noch keine geplanten Neuerungen (Highlights), es bleibt also spannend, ob und wenn ja, welche Änderungen der Patch-Day November bieten wird.