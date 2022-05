Microsoft Flight Simulator: Probleme auf der Xbox - Patch in Arbeit

Seit dem kürzlich veröffentlichen World Update 9 kämpfen die Xbox- und Cloud-Versionen des Microsoft Flight Simulator mit immensen Problemen. Oft kann das Spiel nicht gestartet werden oder stürzt nur kurze Zeit später ab. Die Entwickler arbeiten mit Hochdruck an einem Hotfix-Patch.

Offizielles Statement von Microsoft:

Tipp: Ladet euch im Xbox Store den Xbox Insider Hub herunter und meldet euch für die Beta des Flight Simulator an. Hier wird der Hotfix bereits getestet.

Bei PC-Spielern sorgt das am Mittwoch verteilte World Update 9 für eine grafische Politur der Regionen Italien und Malta. Besitzer einer Xbox Series X, Series S oder des Xbox Game Pass Ultimate Cloud-Gamings schauen allerdings in die Röhre. Probleme in Form von Abstürzen auf das Xbox-Dashboard verhindern derzeit das Durchstarten mit dem Flight Simulator 2020. Noch vor dem Wochenende könnte ein Hotfix Abhilfe schaffen, wie die Entwickler im jüngsten Blog-Beitrag zu verstehen geben."Mit der Veröffentlichung von World Update IX: Italien und Malta wurde auch ein obligatorisches Update für den generischen Flughafendatenordner auf der Xbox veröffentlicht, was zu einer Zunahme von Abstürzen beim Start sowohl für Xbox Series X|S als auch für Xbox Cloud Gaming führte. Wir haben die einzelnen Absturzursachen identifiziert und planen, so schnell wie möglich (voraussichtlich am Freitag) einen Hotfix zu veröffentlichen, damit Xbox- und Xbox Cloud Gaming-Benutzer wieder einsatzbereit sind."Sobald ein fehlerfreier Spielstart auf Microsofts Konsolen wieder möglich ist, können auch Xbox-Spieler vom neuen Update profitieren. Die Entwickler konnten dabei 20 Städte (z.B. Rom, Venedig, Mailand und Neapel) grafisch auf den neuesten Stand bringen und beinahe 100 Sehenswürdigkeiten mit einem höheren Detailgrad versehen. Weiterhin wurden dem Flight Simulator im Zuge des World Updates neue "Bush Trips" und Landeherausforderungen hinzugefügt. Anfänger können sich zudem auf neue Discovery-Flüge freuen, die sie einfach und schnell nach Venedig, Rom oder Florenz bringen.