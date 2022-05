Microsoft Flight Simulator: Trailer zur Top Gun: Maverick-Erweiterung

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Seit wenigen Tagen düst Tom Cruise in Top Gun: Maverick durchs Kino. Jetzt gibt es auch die passende Erweiterung für den Microsoft Flight Simulator , in welcher Spieler sich schwindelerregenden Herausforderungen stellen können. Außerdem gibt es eine vom Film inspirierte Lackierung.Spieler müssen in der Top Gun: Maverick-Erweiterung für den Microsoft Flight Simulator etwa erfolgreich die Landung auf einem Flugzeugträger absolvieren, die zu den anspruchsvollsten Aufgaben in der Welt der Militärluftfahrt zählt. Weiter können diese in drei Super Hornet-Trainingsmissionen sowie fünf Herausforderungen ihr Talent als Pilot unter Beweis stellen und etwa durch Canyons fliegen, ein Hyperschall-Flugzeug steuern oder sogar zur Stratosphäre aufbrechen.Eine Maverick Edition Lackierung für die F/A-18E Super Hornet darf da natürlich nicht fehlen. Die Erweiterung wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Microsoft, Paramount Pictures und dem Filmteam von Top Gun: Maverick entwickelt und ist für alle Versionen des Microsoft Flight Simulators verfügbar.