Flight Simulator: Zeitplan für großes Anniversary-Update angekündigt

Am 11. November wird Microsoft das lang erwartete "40th Anniversary"-Update für seinen Flight Simulator veröffentlichen. Im Vorfeld geben die Redmonder den genauen Zeitplan bekannt. Der Patch zum Jubiläum wird unter anderem Helikopter und Segelflieger ins Spiel bringen.

Hubschrauber, Segelflieger, Airliner und viel Nostalgie

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Den kürzlich veröffentlichten globalen Release-Zeiten zufolge können sich Hobbypiloten in Deutschland am Freitag (11.11.) ab 17 Uhr auf die Startbahn begeben und von den neuen Inhalten profitieren. Parallel zum Anniversary-Update wird das Sim Update 11 eingespielt, das zusätzlich für diverse Bugfixes und Verbesserungen sorgen soll. Bisher ist unklar, ob die Entwickler einen Vorab-Download (Preload) anbieten werden oder Spieler die Installation erst ab Veröffentlichung starten können.Die 40th Anniversary Edition des Microsoft Flight Simulator wird kostenlos für alle Besitzer des Spiels und Abonnenten des PC bzw. Xbox Game Pass angeboten. Neben einer wahrscheinlich grafischen Frischzellenkur werden vor allem Hubschrauber und Gleiter im Mittelpunkt stehen, die von der Community bereits seit Release des Hauptspiels weit oben auf der Wunschliste geführt werden. Zusätzlich bringen die Redmonder den Airbus A310 als neuen Airliner in die Luft.Passend zur Einführung der neuen Luftfahrzeuge enthält das Update insgesamt 14 Helikopterlandeplätze und zehn Segelflugplätze. Weiterhin feiert man das 40-jährige Jubiläum des Flight Simulators mit etwas Nostalgie. So werden nicht nur moderne, sondern auch historische Flugzeuge aufgenommen, unter anderem der Wright Flyer, die Ryan NYP Spirit of St. Louis, die Douglas DC-3, die Havilland DHC-2 Beaver, die Grumman G-21 Goose und die berühmte Hughes H-4 Hercules - das größte Wasserflugzeug aus Holz aller Zeiten.Das Anniversary Update wird am 11. November sowohl Windows-PCs als auch die Xbox Series X|S und via Cloud-Gaming (Xbox Game Pass Ultimate) auch ältere Computer, die Xbox One-Konsolen und sogar Smartphones erreichen.