Microsoft Flight Simulator: World Update 11 verfügbar - Das ist neu

Das erwartet euch im neuen Kanada-Update

Wie geht es weiter?

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Mit dem World Update 11 stellt Microsoft jetzt eine weitere optische Frischzellenkur für seinen Flight Simulator bereit. Die Reise führt nach Kanada. Insgesamt wurden 12 Städte und mehr als 87 Sehenswürdigkeiten sowie Landschaften grafisch überarbeitet, unter anderem durch aktualisierte Satellitenbilder, Luftaufnahmen und Höhenmodelle. Wie üblich ist auch der Kanada-Patch für alle Besitzer des Spiels kostenlos und steht ab sofort im In-Game-Marktplatz zum Download bereit.Offiziellen Release Notes zufolge gehören zu den überarbeiteten Städten unter anderem Vancouver, Toronto, Victoria, Montreal, Halifax und Calgary. In den Regionen von Quebec, Ontario, Alberta und British Columbia wurden hingegen diverse Points of Interest aufgefrischt. Zu diesen zählen etwa die Halifax Zitadelle, der Haut-Fond-Prince Leuchtturm, das Château Frontenac, Quebecs Olympiastadion, das kanadische Parlament, die Niagarafälle und der Skylon Tower.Darüber hinaus bringt das World Update 11 eine Neugestaltung der Flughäfen von Bella Coola, Castlegar, Dawson City, Deer Lake und Iqaluit mit. Ebenso stehen drei neue Wildnisflüge nach Vancouver Island, Neufundland sowie in die kanadischen Rockies bereit und Spieler können sich auf Erkundungsflüge nach Vancouver, Montreal und Toronto begeben. Für die Landeherausforderungen wurden dem Flight Simulator hingegen Szenarien in Castlegar, Barkerville und Calgary hinzugefügt.Abschließend geben die Entwickler der Flugsimulation bekannt, dass sie sich weiter auf die für den 11. November geplante Anniversary Edition vorbereiten, die zeitgleich mit dem technischen Sim Update 11 erscheinen soll. Dabei wird unter anderem an der Integration von Helikoptern und Segelflugzeugen gearbeitet, als auch an einer weiteren Verbesserung des DirectX 12-Clients und der Optimierung für Nvidias neue DLSS-3-Technologie.