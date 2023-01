Surface Duo 3: Microsoft will von Dual-Screen auf Falt-Display umstellen

Microsoft hat sich bei Smartphones von dem Gedanken verabschiedet, zwei Displays mit einem Scharnier zu verbinden. Stattdessen favorisiert man jetzt angeblich das Konzept eines faltbaren Hauptdisplays wie bei anderen Smartphones mit faltbarem Bildschirm.

Multitasking statt auf zwei jetzt auf einem großen Falt-Display

Wie die Kollegen von Windows Central unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Microsoft berichten , wird das Surface Duo 2 wohl keinen Nachfolger mit zwei durch ein Scharnier verbundenen Displays bekommen. Microsoft will stattdessen wohl auf ein großes Hauptdisplay setzen, dass ich beim Zusammenklappen falten lässt.Damit gibt Microsoft ein Alleinstellungsmerkmal des Surface Duo auf, das immer als "Dual-Screen"-Hybridgerät zwischen Tablet und Smartphone vermarktet wurde. Inzwischen soll zwar sogar schon ein Dual-Screen-Design für das Surface Duo der dritten Generation in den Schubladen in Redmond liegen, das eigentlich gegen Ende des Jahres 2023 als Surface Duo 3 auf den Markt kommen sollte.Geplant waren zwei Displays mit schmaleren Rändern, die ein gestrecktes Format haben sollten. Inzwischen soll der Softwarekonzern diesen Ansatz aber aufgegeben haben. Stattdessen arbeitet man mittlerweile an einem "True Foldable"-Design, wobei die Redmonder angeblich schon seit dem Launch des Surface Duo 2 über diesen Ansatz nachdenken, weil es einige Kritik am Dual-Screen-Design gab.Microsoft will nun angeblich ein Gerät bieten, bei dem wie im Fall des Samsung Galaxy Z Fold 4 , des Vivo X Fold oder auch Honor Magic Vs ein großes faltbares Hauptdisplay verwendet wird. Zusätzlich soll das nächste Surface Duo wie die genannten Geräte aber auch ein externes Display auf einer der Außenseiten haben, um so auch im zugeklappten Zustand mit dem Smartphone interagieren zu können.Bis das Surface Duo der nächsten Generation tatsächlich auf den Markt kommt, wird es wohl noch einige Zeit dauern, da Microsoft bei dem neu gestalteten Modell mit Falt-Display angeblich noch keinen konkreten Zeitplan hat, wie es ihn für das ursprünglich geplante neue Dual-Screen-Modell bereits gab.