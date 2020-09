Surface Solo: Design-Profi zeigt Microsoft-Smartphone mit Single-Screen

Das Microsoft Surface Duo ist seit kurzem im US-Handel zu haben und wurde bereits in vielen Testberichten wegen einer Reihe von Macken kritisiert. Ein erfahrener Industriedesigner zeigt jetzt, wie ein Smart­phone im Stil des Surface Duo mit nur einem Display aussehen könnte.

Microsoft-Design für einzelnes Display adaptiert

Jonas Dähnert

Beim Surface Duo setzt Microsoft auf ein bisher einzigartiges Konzept: Man versucht die Produktivität der Nutzer durch die Verwendung von zwei Displays zu steigern. Dies gelingt in vielen Bereichen, doch angesichts der Schwächen des Surface Duo als typisches "First Generation"-Produkt wünscht sich so mancher Beobachter vielleicht, Microsoft würde einfach ein Android-Smartphone mit einem einzelnen Display einführen.Dieses sollte dann ebenfalls den hauseigenen Microsoft Launcher und die starke Optimierung für die Dienste des Softwaregiganten mitbringen. Der deutsche Produkt-Designer Jonas Dähnert hat sich das Surface Duo zur Brust genommen und den Prototypen eines Designs entwickelt , das bei einer Art Surface Solo verwendet werden könnte.Er orientierte sich dabei nach eigenen Angaben stark an den beim Surface Duo verwendeten optischen Details wie etwa den Rundungen, der Verwendung eines vollkommen flachen Displays und der Unterbringung des Fingerabdrucklesers rechts im Gehäuserahmen. Herausgekommen ist ein durchaus attraktives Konzept, das sich seinen Angaben zufolge bereits mit wenigen Anpassungen zu einem fertigen Produkt weiterentwickeln ließe.Dähnerts Surface Solo besitzt anders als das Surface Duo ein 6,7 Zoll großes Display, bei dem am oberen Rand eine mittig im Bildschirm sitzende Frontkamera verbaut sein würde. Auf die breiten Ränder des Microsoft-Originals verzichtet er angesichts der aktuellen technischen Möglichkeiten, die diese in Smartphones mit einem Display hinfällig machen.Das Surface Solo ist nach seinem Willen exakt genau so dick wie das Surface Duo und besitzt einen Metallrahmen mit klaren Kanten sowie eine Rückenabdeckung aus Glas. Anders als beim Surface Duo platziert der Designer außerdem eine Kamera auf der Außenseite des Telefons und verzichtet gleichzeitig auf die bei aktuellen Smartphones häufige Verwendung einer ganzen Armada von Kameras mit zweifelhaftem Nutzen.Dähnert lobte in einem Instagram-Post Microsofts Formensprache bei der Surface-Serie und speziell beim Surface Duo. Er würde sich freuen, diesen "ästhetisch ansprechenden Stil" bei mehr Geräten wiederzufinden, da er in diversen Formfaktoren gut funktioniere, so der Designer. Für ihn selbst sei die Arbeit an derartigen Projekten vor allem eine Übung, bei der es um die Analyse einer Design-Philosophie und das Erschaffen neuer "Produkte" ohne Einschränkung und Grenzen gehe.