Microsoft beendet Support für das erste Surface Go mit LTE

Während es in der Gerüchteküche im Sommer dieses Jahres zuletzt neue Hinweise auf das Microsoft Surface Go der vierten Generation gab, bereitet sich der Konzern jetzt vor, das erste Surface Go auf das Abstiegsgleis zu schieben.

Mindestens vier Jahre, oft auch länger

Microsoft

Seit Kurzem ist Schluss mit der Unterstützung für den kleinen Tablet-Computer, der vor vier Jahren auf den Markt kam. Daran erinnert Microsoft bereits die Nutzer.Aus dem Support-Zeitraum fällt damit das erste Surface Go mit LTE Advanced , das im November 2018 vorgestellt wurde. Mit dem Ende des Supports sind die Geräte zwar weiterhin nutzbar, aber nicht mehr so rundum geschützt, wie das während der aktiven Supportphase ist.Microsoft stellt keine Firmware- und Treiber-Updates mehr für sein Einstiegs-Surface der ersten Generation zur Verfügung. Das ist interessant, denn einige Surface-Geräte haben auch deutlich länger als die ursprünglich einmal angekündigten vier Jahre Unterstützung erhalten. Das liegt wohl auch daran, wie viele Geräte verkauft wurden und sich noch in Benutzung befinden - Microsoft scheint da recht flexibel zu agieren.Der Konzern bietet traditionell vier Jahre lang aktiven Support für jedes Surface-Gerät, und der Zeitraum beginnt, wenn ein Gerät in den Verkauf geht. Der nächste Surface-Computer, der das Ende seiner Lebensdauer erreicht, ist dann der Surface Laptop der zweiten Generation - Microsoft wird ihn am 27. Dezember 2022 nicht mehr unterstützen. Die Windows-Updates sind im Übrigen von Firmware-Updates getrennt. Das bedeutet, dass ein Surface Go mit LTE weiterhin Betriebssystem-Updates, Patches und neue Funktionen erhalten kann.Informationen zum Support-Status eines Surface-Geräts bekommt man bei Microsoft auf einer speziellen Hilfe-Seite.