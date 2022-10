Google Nest WiFi Pro und Doorbell 2 vor Pixel-Event präsentiert

Google möchte die Pixel-Veranstaltung am Nachmittag nicht mit zu vielen Produktvorstellungen unnötig in die Länge ziehen und kündigt deshalb bereits vorab den neuen Nest WiFi Pro Mesh-Router mit Wi-Fi 6E-Kon­nek­ti­vi­tät sowie die verbesserte kabelgebundene Nest Doorbell 2 an.

Der erste Router von Google mit WiFi 6E-Konnektivität

Nest Doorbell 2 mit Kabel

Völlig neue Google-Home-App für Smartphone, Smartwatch und PC

Pünktlich zum Matter-Release hat Google neue Smart Home-Produkte vorgestellt, die vollständig mit dem Universal-Home-Standard kompatibel sind. Sowohl Nest WiFi Pro als auch die Nest Doorbell der 2. Generation teilen einige der Farben des kommenden Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Diese beiden Geräte können ab heute zum Preis von 219,99 beziehungsweise 279,99 Euro vorbestellt werden.Der Nest WiFi Pro (2022) mit WiFi 6E kommt in einem glänzenden Look und einem abgerundeten Tischdesign daher. Leider hat er die Google-Assistant-Funktion und die Unterstützung für frühere Meshes und Nodes verloren. Was bedeutet das? Er funktioniert jetzt als eigenständiger Mesh-Router ohne Lautsprecher und Mikrofone. Die Nutzer können ihn jedoch über ein Ethernet-Kabel mit demselben Modell verbinden, um ein zuverlässigeres Netzwerk aufzubauen.Weitere Vorteile des Google Nest WiFi Pro ist die WiFi-6E-Konnektivität. Diese nutzt die 6-GHz-Frequenz, um eine schnellere und stabilere Verbindung zu ermöglichen, als die 2,4- und 5-GHz-Frequenzen älterer Modelle. Laut Google kann ein einziges Nest WiFi Pro eine Fläche von 2200 Quadratmetern mit einer idealen Geschwindigkeit von bis zu 4,2 Gbit/s abdecken.Weiterhin hat Google eine kabelgebundene Videoklingel vorgestellt: die Nest Doorbell 2. Die mit einer Kamera ausgestattete Türklingel verfügt über ein Seitenverhältnis von 3:4, um den meisten vertikalen Betrachtungssituationen auf Smartphones zu entsprechen. Die Videoauflösung beträgt zwar weiterhin 960p, die Klingel ist aber laut Google mit einer aktualisierten Software ausgestattet, welche für eine verbesserte Bildqualität und eine bessere KI-Erkennung sorgt.Im Lieferumfang der intelligenten Video-Türklingel sind intelligente Benachrichtigungen und Live-Video-Übertragung mit Zwei-Wege-Audio enthalten. Das Basisabonnement von Nest Aware kostet 5 Euro im Monat (50 Euro bei einem Jahresvertrag) und bietet 30 Tage lang Zugriff auf den Ereignisverlauf. Wenn Ihr das Nest Aware Plus Abonnement abschließt, erhaltet Ihr 10 Tage lang einen 24/7-Videoverlauf und bis zu 60 Tage lang Zugriff auf Ereignisse. Hier beträgt der Preis 10 Euro pro Monat und reduziert sich auf 100 Euro bei einem Jahresabonnement.Ferner wurde die neueste Version der Google-Home-App ebenfalls im Vorfeld angekündigt. Sie wird mit einer überarbeiteten Oberfläche ausgeliefert, die neben einer besseren Navigation und Steuerung die Bereiche Spaces und Automatisierung hervorhebt.Google erwähnte, dass Nutzer die Spaces anpassen oder ihre eigenen automatisierten Skripte über den Editor erstellen können. Beide Funktionen sind für das nächste Jahr geplant. Google Home ist dann nicht nur für das Smartphone, sondern auch für Smartwatches mit Wear OS 3.5 verfügbar. Fürs Erste dürfte es sich hier also nur um eine Unterstützung für die Google Pixel Watch handeln, welche heute Nachmittag offiziell vorgestellt wird. Schließlich sollen die Kamerafunktionen der Google-Home-App zu gegebener Zeit auch in den Chrome-Browser des PC integriert werden.