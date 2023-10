Fitbit-Ladegeräte unterstützen das Aufladen der Google Pixel Watch 2

Auch wenn die Pixel Watch 2 optisch keine großen Veränderungen er­fah­ren hat, gibt es doch einige willkommene Neuerungen. Dazu gehört ein überarbeitetes Ladesystem, das nun vierpolige Anschlüsse ver­wen­det, die auch kompatibel mit Fitbit-Ladegeräten sind.

Kompatible Ladegeräte bei der Pixel Watch 2

Trägheitsscrollen auf der Pixel Watch 2

Technische Daten der Pixel Watch 2 OS Wear OS 4.0 Display 1,2-Zoll, 41 mm, 394 x 394 Pixel, Always-on, 320 ppi, AMOLED, DCI-P3 color, 1000 nits, 3D Corning Gorilla Glass 5 Chip Qualcomm SW5100, Cortex M33 Co-Prozessor Speicher 2 GB SDRAM, 32 GB eMMC Akku 306 mAh, Laufzeit 24 Stunden (Herstellerangabe), Fast Charging Sensoren Kompass, Höhenmesser, Umgebungslicht, Barometer, Gyroskop, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, Hauttemperatur, Blutsauerstoff-Sensor (SpO2), optischer Mehrweg-Herzfrequenzsensor, Elektrokardiogramm, Körperreaktions-Hautleitwertsensor Verbindung WLAN (803.11n), NFC, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Quasi-Zenith Satellit, optional LTE + UMTS Besonderes Wassergeschützt bis 5 ATM, IP68 Farben Mattschwarz, poliertes Silber, Champagner-Gold Maße 12,3 mm Bauhöhe Gewicht 31 Gramm Anforderung Android 9.0 oder neuer Verfügbar Vorbestellbar ab 04.10.2023 um 16:30 Uhr, Auslieferung ab 12.10.2023

