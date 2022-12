Google verteilt großen Feature Drop für Pixel-Phones und Pixel Watch

Googles Pixel-Reihe ist nicht nur ein Zusatzgeschäft für den Suchmaschinenriesen, sondern auch eine Demonstrationsplattform für Android und alle damit verbundenen Geräteklassen. Deshalb verwundert es nicht, dass Google aktuell einen umfassenden "Feature Drop" verteilt.

VPN und Clear Calling

Google stellte den Feature Drop für Dezember in einem Video vor

Neues für die Pixel Watch

Google

Denn dieses Paket mit Neuerungen betrifft nicht nur diverse Pixel-Smartphones, sondern auch die Pixel Watch und sogar (bald) die Pixel Buds Pro. Das ist kein Wunder, denn schließlich sind die unterschiedlichen Google-Geräte mehr oder weniger eng miteinander verzahnt - und funktionieren am besten, wenn sie im Pixel-Ökosystem zusammenspielen.Einen solchen Feature Drop verteilt Google regelmäßig (etwa vierteljährlich), nun ist es wieder so weit, wie man auch in einem Blogbeitrag nachlesen kann. Die vielleicht größte Neuerung ist die bereits zuvor angekündigte und jetzt offiziell verfügbare VPN-Funktionalität. Bei den neuesten Google-Geräten Pixel 7 und Pixel 7 Pro ist VPN ohne zusätzliche Kosten an Bord , das Feature kann aber ebenso per Google One-Abo (2 TB) dazu gebucht werden.Neu ist ebenfalls die Clear Calling genannte Funktion: Auf Pixel 7 oder Pixel 7 Pro wird laut Google die Sprachqualität von Anrufen signifikant verbessert. Voraussetzung dafür ist der neue Tensor G2-Chip, weshalb auch eines der neuen Pixel-Smartphones erforderlich ist. Verbesserungen gibt es ebenfalls für den Recorder von Pixel, das betrifft uns allerdings eher nur am Rande, da das nur für die englische Sprachaufzeichnung und Transkription gilt.Besitzer einer Pixel Watch bekommen ebenfalls Neues, darunter die Schlafprofile von Fitbit (Premium). Wer seine Uhr in der Nacht trägt, der bekommt die Hust- und Schnarch-Erkennung, diese liefert wichtige Hinweise auf die Schlafqualität bzw. was diese beeinflusst.Dazu kommen noch diverse Kleinigkeiten wie neue bzw. zusätzliche Kacheln für beliebte Apps, darunter eine für Sonnenaufgang und -untergang, auch Kontakte bekommen einen neuen Schnellzugriff. Außerdem gibt es - für alle Geräte - diverse Bugfixes und kleinere Verbesserungen.Schließlich kündigt Google für 2023 ein Pixel Buds Pro-Feature an, denn bereits (oder besser gesagt endlich) im Januar kommt der Support für Spatial Audio, also jene Funktion, bei der durch Kopf-Tracking der Sound von Filmen und Serien angepasst wird.