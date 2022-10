Pixel Watch: Google-Uhr kann nur mit Original-Netzteil geladen werden

Google hat mit der Pixel Watch vor einigen Tagen seine erste Smartwatch vorgestellt. Wie jetzt bekannt wurde, kann die erste Google-Uhr nicht mit anderen Ladegeräten als dem Mitgelieferten mit Energie versorgt werden. Wie es zu diesem proprietären Problem kommt, ist allerdings offen.

Reverse-Charging kann ebenfalls funktionieren - mit ähnlichen Problemen

Wie 9to5Google von Google bestätigt bekam, wird bei der Pixel Watch die Stromversorgung mit dem weitverbreiteten Qi Wireless Charging Standard nicht unterstützt. Es kann je nach Ladegerät oder Dock durchaus vorkommen, dass sich die Pixel Watch scheinbar doch per Qi-Charging aufladen lässt.Allerdings soll dies nur in sehr wenigen Einzelfällen möglich sein und auch nicht immer sinnvoll funktionieren. So sei nicht zu erwarten, dass die Uhr mit anderen als dem originalen Netzteil konsistent oder mit ausreichender Performance geladen werden kann. In einigen Fällen kann es sogar vorkommen, dass der Akku sogar entladen wird, wenn er auf einem nicht kompatiblen Qi-Charger geladen werden soll.Auch das Reverse-Charging mit entsprechend ausgestatteten Smartphones kann unter Umständen funktionieren. Dabei gelten aber die gleichen Einschränkungen wie bei Qi-Charging-Pads, so dass es ebenfalls zu einer Entladung kommen kann. Über die Gründe für die im Grunde proprietäre Energieversorgung der Pixel Watch wird derzeit nur spekuliert.Anscheinend besitzt die Pixel Watch aufgrund der stark gewölbten Unterseite nur eine sehr kleine Spule für das Wireless-Charging, die nur mit dem mitgelieferten Netzteil effektiv verwendet werden kann. Wer also negative Erfahrungen mit der derzeit noch im Vorbesteller-Angebot des Pixel 7 Pro Smartphones beiliegenden kostenlosen Google Pixel Watch vermeiden will, muss das Original-Ladedock verwenden.Soll die Uhr an mehreren Standorten geladen werden, muss man sich daher leider zwangsläufig ein zweites originales Ladedock für die Pixel Watch zulegen.