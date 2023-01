Riese mit Riesenauflösung: Dell bringt 6K-Monitor mit IPS-Black-Display

Der US-Computerkonzern Dell hat zum Start der heute beginnenden CES 2023 eine Reihe neuer Desktop-Monitore vorgestellt. Dazu gehört auch der erste "6K"-Monitor mit einem sogenannten IPS Black-Panel, das deutlich tiefere Schwarztöne, eine höhere Farbgenauigkeit und eine rund 50 Prozent höhere Pixelzahl als ein 4K-Display liefern soll.

Ordentliche Ausstattung

Dell

Der Dell UltraSharp 32 6K Monitor wird von Dell als eine Art High-End-Display für professionelle Anwender vermarktet, die möglichst viel Raum auf dem Desktop benötigen. Das Gerät nutzt ein 31,5 Zoll großes IPS Black Display, welches 41 Prozent "tiefere" Schwarztöne liefern soll. Die Farbgenauigkeit soll 20 Prozent höher ausfallen als bei normalen IPS-Panels. Durch die tieferen Schwarztöne soll der Kontrast um 40 Prozent gesteigert worden sein.Die Auflösung des neuen 6K-Bildschirms von Dell wird mit 6144 x 3456 Pixeln angegeben. Er soll den DCI-P3-Farbraum zu 99 Prozent abdecken. Dell verpasst dem Gerät mit der Modellnummer U3224KB auch noch eine 4K-Webcam und einen integrierten Thunderbolt 4-tauglichen USB Typ-C-Hub, über den man allerhand Zusatzgeräte anschießen kann.Das Gerät kann Notebooks bei Bedarf mit bis zu 140 Watt versorgen, verfügt über einen HDMI-2.1-, einen DisplayPort 2.1-Anschluss sowie USB-A/C-Ports und einen RJ45-Ethernet-Anschluss. Dank KVM-Unterstützung können bei Bedarf auch zwei PCs mit dem neuen Riesen-Display mit 6K-Auflösung verbunden werden, deren Inhalte sich auch parallel auf dem Bildschirm anzeigen lassen, um sie dann mit der gleichen Maus und Tastatur zu bedienen.Wie es sich für Profi-Monitore gehört, lässt sich auch der neue Ultrasharp 32 U3224KB bei Bedarf drehen und neigen sowie in der Höhe verstellen. Zur Ausstattung gehören außerdem auch noch zwei 14-Watt-Lautsprecher für ordentlichen Sound und Mikrofone mit Echounterdrückung.Der Dell Ultrasharp 32 6K U3224KB Monitor soll im Zeitraum zwischen Februar und April 2023 in den Handel kommen, wobei der Hersteller erst dann Angaben zur Preisgestaltung veröffentlichen will.