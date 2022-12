Bank-Run bei Binance: USDC-Abhebungen vorübergehend gestoppt

Im Kryptowährungs-Markt kann man derzeit nicht von Ruhe sprechen. Die aktuell größte Börse Binance musste sogar die Abhebungen von USDC-Stablecoins stoppen, nachdem die Nutzer binnen 24 Stunden Werte in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar abzogen.

Umschichtungen erforderlich

Angesichts des Skandals um den Konkurrenten FTX betonte man seitens des Unternehmens, dass es sich dabei um eine vorübergehende Maßnahme handelt und kein Grund zur Besorgnis bestehe. Binance hatte gerade erst einen Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars veröffentlicht, der zu dem Ergebnis kommt, dass unter anderem die Bitcoin-Bestände der Plattform die Kundeneinlagen übertreffen. Man sei also in der Lage, jedem User das der Plattform anvertraute Geld auszuzahlen, wenn es darauf ankommt.Das ist keinesfalls immer der Fall, wie verschiedene Fälle in der Vergangenheit zeigten. Mehrfach erwiesen sich auch größere Kryptobörsen letztlich als betrügerische Projekte, bei denen die Eigner der Versuchung nicht widerstehen konnten und sich an den eingelagerten Werten vergriffen. Da es hier im Gegensatz zu Banken, die mit staatlichen Währungen arbeiten, faktisch keine unabhängigen Kontrollen und gesetzlichen Sicherheitsmechanismen gibt, verloren schon viele User ihre Einlagen."Die Guthaben der Nutzer bei Binance sind alle 1:1 abgesichert und die Kapitalstruktur von Binance ist schuldenfrei", sagte ein Firmensprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters . Wenn es zu Abhebungen in einem solchen Umfang kommt, kann es allerdings vorkommen, dass Werte von Offline-Wallets in den aktiven Bereich transferiert oder Konvertierungen vorgenommen werden müssen. Das kann dann zu vorübergehenden Verzögerungen führen, wie im aktuellen Fall.Teils lag die Aussetzung des Handels auch schlicht an einer Rückabsicherung mit echten Währungen: Die Kryptotoken Paxos Standard und Binance USD sind an klassische Dollar gebunden und um Vorräte flüssig zu machen, erfordert es Transaktionen bei herkömmlichen Finanzinstituten. "Die Banken sind noch ein paar Stunden lang nicht geöffnet. Wir erwarten, dass die Situation wiederhergestellt wird, wenn die Banken öffnen", hieß es.