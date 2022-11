OnePlus garantiert nun deutlich länger Updates für Android-Geräte

Android-Updates sind und bleiben ein Dauerthema für alle Besitzer eines Geräts mit dem Google-OS, zumindest dann, wenn sie nicht mit einem Pixel an der Quelle sitzen - also dem Suchmaschinenriesen und Android-Hersteller selbst. OnePlus gibt nun ein Update-Versprechen ab.

Für Flaggschiffe ab 2023

Der ganz große Hype rund um OnePlus-Smartphones ist zwar mittlerweile vorbei, dennoch hat sich das Unternehmen längst als Größe auf dem Smartphone-Markt etabliert. Der chinesische Hersteller will aber auch in Sachen Updates im Konzert der Großen mitspielen und hat dazu nun ein Versprechen abgegeben.Bei einer Presseveranstaltung in London hat OnePlus den anwesenden Medienvertretern mitgeteilt, dass man künftig nicht mehr die üblichen zwei Jahre bieten wird, sondern die garantierte Unterstützung signifikant verlängert. Wie Android Authority berichtet, wurde dies im Zuge der Vorstellung des OxygenOS 13.1-Updates bekannt gegeben. Laut OnePlus wird man nicht länger zwei Major-Updates garantieren, sondern gleich vier, dazu kommen insgesamt fünf garantierte Jahre für Sicherheitsupdates (also ein Jahr zusätzlich zu den Feature-Updates).Das Ganze hat allerdings einen kleinen Haken: Denn diese Garantie gilt nur für ausgewählte Geräte, die 2023 und danach erscheinen. Welche das sind bzw. sein werden, hat OnePlus bisher nicht verraten. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass es zumindest die Topmodelle sein werden, beginnend mit dem für das nächste Jahr geplanten OnePlus 11.Gary Chen, Software-Chef bei OnePlus dazu: "Als nutzerorientiertes Unternehmen tun wir alles, was wir können, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Da immer mehr Nutzer ihre Geräte länger behalten, möchten wir sicherstellen, dass wir diese Möglichkeit bieten können. Diese neue Update-Politik ermöglicht den Nutzern den Zugang zu den neuesten Sicherheits- und Funktionsmerkmalen, die erforderlich sind, um das für OnePlus typische schnelle und reibungslose Erlebnis während der gesamten Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten."