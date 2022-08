'Falt'-Smartphone #2: OnePlus 10T zerbricht im Test in zwei Hälften

OnePlus hat seine Methoden für die Überprüfung der Stabilität seiner Produkte verteidigt, nachdem das jüngste Flaggschiff-Smartphone der zu Oppo gehörenden Marke bei einem Biegetest an der gleichen Stelle zerbrach wie das Vorgängermodell.

Zweites OnePlus-Flaggschiff in Folge scheitert

Als sich der bekannte YouTuber Zack vom Kanal JerryRigEverything jüngst das OnePlus 10T vornahm, erlebte er das Gleiche, wie auch schon beim Vorgängermodell . Das OnePlus-Smartphone ließ sich wie zuvor mit relativ wenig Aufwand durchbrechen und überstand damit den "Biegetest" nicht.Schon das OnePlus 10 Pro war bei diesem Test, bei dem der Amerikaner einfach mit seinen beiden Daumen Druck auf die Mitte des Displays ausübt, an einer Stelle unterhalb des Kameramoduls gebrochen, obwohl das teurere High-End-Smartphone aus der ersten Jahreshälfte mit einem Metallgehäuse ausgestattet ist.Beim OnePlus 10T, das in diesen Tagen auch in Deutschland in den Handel startet, kommt zwar nur ein Kunststoffgehäuse zum Einsatz, doch würde man eigentlich davon ausgehen, dass die durchaus populäre chinesische Smartphone-Marke bei dem neuen Gerät in Bezug auf Stabilität nachgebessert hat. Dass dies nicht der Fall ist, zeigt das Video von JerryRigEverything.OnePlus hat nun auf die durchaus blamable Situation reagiert und in einer Stellungnahme gegenüber diversen englischsprachigen Medien erklärt, dass man auch das OnePlus 10T im Vorfeld der Markteinführung ausführlich auf Stabilität getestet habe. Das Gerät habe alle Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen.Das Gerät sei in einem automatisierten Test geprüft worden, bei dem sich zeigte, dass es ein Gewicht von bis zu 45 Kilogramm aushält, wenn es an den Enden aufliegt, während in der Mitte Druck ausgeübt wird. Dies gelte sowohl für die Vorder- als auch die Rückseite. Bei der Entwicklung der eigenen Produkte stelle man natürlich sicher, dass sie den Einwirkungen äußerlicher Kräfte im alltäglichen Gebrauch widerstehen können, so das Unternehmen weiter.