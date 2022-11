OnePlus: Smartphone-Marke kündigt erste Gaming- & Office-Monitore an

Die Oppo-Tochter OnePlus erweitert ihr Produktsortiment in Kürze über Smartphones und entsprechendes Zubehör hinaus. Wohl um die Zugkraft der Marke zu nutzen und sinkende Smartphone-Verkäufe abzufedern, will OnePlus ab Mitte Dezember auch PC-Monitore einführen.

27-Zoll-Monitor im 'Premium-Segment' für Gaming-Anwendungen geplant

OnePlus

OnePlus hat heute eine Marketing-Kampagne im Vorfeld der Einführung seiner ersten Displays für Desktop-PCs begonnen. Konkret kündigt der Hersteller zwei erste Monitor-Modelle an, die sich offensichtlich eher im günstigeren Preisbereich bewegen sollen. Es sind Modelle mit 24 und 27 Zoll Bildschirmdiagonale geplant.Anscheinend ist eine Trennung in Budget- bzw. Office-Monitore und Gaming-orientierte Displays geplant. Der OnePlus Monitor E 24 soll daher als günstiges Display für Produktivitätsanwendungen positioniert werden, wobei das Gerät eine gute Ausstattung zu einem erschwinglichen Preis bietet, um damit tägliche Arbeitsaufgaben zu bewältigen und gelegentliches Entertainment zu ermöglichen.Der OnePlus Monitor X 27 wird hingegen mit einem 27 Zoll großen Display als Gaming-Gerät positioniert, der im "Premium-Segment" angesiedelt sein soll. Das Gerät werde eine überragende Bildqualität und Performance bieten und sich damit bestens für Gaming-Sessions, Arbeitsprojekte und Online-Lernen eigenen, so das OnePlus-typisch vollmundige Versprechen des Herstellers.Auch die Einführung der ersten PC-Monitore von OnePlus erfolgt auf die für die chinesische Marke übliche Art - nämlich tröpfchenweise. In den kommenden Tagen will man nach und nach mehr Informationen zu den Geräten präsentieren, bevor dann am 12. Dezember 2022 in Indien die offizielle Vorstellung mit allen Details erfolgen soll.Noch liefert man deshalb keine Angaben zu Auflösung, Ausstattung, Panel-Typ und allen anderen Details der neuen Geräte. Auf den ersten Teaser-Bildern ist lediglich erkennbar, dass mindestens einer der neuen OnePlus-Bildschirme höhenverstellbar, drehbar und seitlich schwenkbar sein wird.Produktion und Entwicklung der Bildschirme führt OnePlus mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht selbst durch. Stattdessen dürften die Geräte von einem chinesischen Design-Haus bzw. OEM-Partner stammen. Ob die Displays von OnePlus auch in Europa auf den Markt kommen, ist derzeit noch offen. Aktuell sind die Geräte wohl nur für Indien gedacht.